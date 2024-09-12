Белоруска сделала пересадку бровей и показала, как сейчас выглядит 12 12.09.2024, 22:39

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Видео.

В начале лета в TikTok завирусились ролики белоруски Василисы Стоян. Девушка рассказала, что сделала пересадку бровей: стоимость такой процедуры — от $1100 до $2500. В своих видео Василиса без фильтров показывала процесс восстановления и делилась впечатлениями.

Василиса рассказала Onlíner, что в брови пересадили 800 графтов (элементов волосяной ткани с фолликулами волос), которые взяли с затылка. Через два месяца после процедуры графты прижились и «заработали» в обычном режиме. Наконец, спустя полгода можно оценить результат.

— У меня уже не татуаж на чистой коже, а натуральная бровь. Как пишут в комментариях, брежневские, — рассказала Василиса. — Сейчас пришло время усиленного ухода: стрижка, укладка каждую неделю — пропускать их нельзя. Процедура не из дешевых, даже если делать ее в домашних условиях. Но эта рутина вошла в мою жизнь, как и маникюр или педикюр.

В комментариях к роликам Василисы высказывались разные мнения. Белоруска уверяет: негатив ее не цеплял, намного больше она обращала внимание на слова поддержки. Кстати, некоторые пользователи задались вопросом: что стало с «донорской» зоной, откуда взяли графты для пересадки? В недавнем ролике Василиса показала, как все изменилось за эти месяцы.

А вот как сама девушка оценивает процедуру и результат:

— Я всем очень довольна и ни разу не пожалела, — подчеркнула Василиса.

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