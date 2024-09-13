Раскрыты подробности охоты спецслужб США на Усаму бин Ладена
- 13.09.2024, 1:02
Он был ликвидирован по приказу Барака Обамы.
В США сотрудники и аналитики Агентства национальной безопасности (АНБ) в течение двух лет следили за телефонными звонками и прослушивали разговоры помощника Усамы бин Ладена. Это помогло установить место, где скрывался глава «Аль-Каиды» (организации, запрещенной в США и ЕС). Бывший директор АНБ Джон Дорби рассказал об этом в интервью изданию The Washington Post.
По словам Дарби, для геолокации помощника бин Ладена применялись средства сигнальной разведки (SIGINT). Велся перехват и анализ радиосигналов, телефонных разговоров и интернет-трафика между лицами, которых разыскивали американские спецслужбы.
О том, что американская разведка располагала информацией о помощнике бин Ладена и что именно через него удалось добраться до «террориста № 1», сообщалось вскоре после убийства главы международной террористической сети в 2011 году. Бин Ладен общался с внешним миром через помощника, соблюдая строгую конспирацию и избегая электронную коммуникацию.