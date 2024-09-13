Глобальное потепление повлияло на отопительный сезон в Беларуси
- 13.09.2024, 3:07
Сроки включения отопления скорректировали.
Повлияло ли изменение климата в Беларуси на сроки отопительного сезона? Задали этот вопрос белорусским коммунальщикам.
«Сроки включения отопления действительно были скорректированы», - ответил на вопрос Smartpress.by заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики — начальник отдела энергетики и чрезвычайных ситуаций министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович.
«Так, если касаться жилищного фонда, включение отопления будет производиться при установлении среднесуточной температуры +8°C и ниже на протяжении трех суток. Ранее этот срок составлял пять суток», - уточнил он.
«То есть в дома раньше придет тепло. Не будет такого, что мы получали — обоснованные — нарекания, что ждали пять суток, квартиры остывали», - отметил представитель МЖКХ.