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Глобальное потепление повлияло на отопительный сезон в Беларуси

  • 13.09.2024, 3:07
Глобальное потепление повлияло на отопительный сезон в Беларуси

Сроки включения отопления скорректировали.

Повлияло ли изменение климата в Беларуси на сроки отопительного сезона? Задали этот вопрос белорусским коммунальщикам.

«Сроки включения отопления действительно были скорректированы», - ответил на вопрос Smartpress.by заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики — начальник отдела энергетики и чрезвычайных ситуаций министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович.

«Так, если касаться жилищного фонда, включение отопления будет производиться при установлении среднесуточной температуры +8°C и ниже на протяжении трех суток. Ранее этот срок составлял пять суток», - уточнил он.

«То есть в дома раньше придет тепло. Не будет такого, что мы получали — обоснованные — нарекания, что ждали пять суток, квартиры остывали», - отметил представитель МЖКХ.

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