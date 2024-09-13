Россия начала перебрасывать в Курскую область более опытные подразделения 3 13.09.2024, 7:40

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Американские аналитики раскрыли ситуацию.

Российские власти развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области. РФ может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

На кадрах, опубликованных 11 сентября, видно, как части российского 137 полка ВДВ (106 дивизия ВДВ) участвуют в штурме северо-западнее Снагости.

ISW зафиксировала сообщение о том, что подразделения 137 полка ВДС по состоянию на конец августа действовали на Северском направлении в Украине.

В Курской области также действуют подразделения 51-го полка ВДВ 106-й дивизии ВДВ.

Российским властям понадобятся дополнительная живая сила и более опытные подразделения, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области, отмечает ISW.

Российские власти могут сосредоточить в Курской области дополнительные части 106-й дивизии ВДВ и другие боевые более опытные формирования.

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