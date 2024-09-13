США ввели санкции против окружения Мадуро 13.09.2024, 7:59

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Николас Мадуро

Это был ответ на фальсификацию результатов выборов и репрессии.

США ввели санкции против 16 союзников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это был ответ на фальсификацию результатов выборов и репрессии правительства в отношении оппозиции.

Передает Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о санкциях в четверг, 13 сентября. Это произошло всего через несколько дней после того, как оппозиционный кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес был вынужден бежать в Испанию, ведь правительство Мадуро выдало ордер на его арест. Отметим, что США и ряд других стран признают победителем июльских президентских выборов именно лидера оппозиции.

Отмечается, что в среди тех, кого коснулись санкции, были председатель Верховно суда Карислия Родригес, директор избирательного совета Росальда Хиль и вице-президент Национальной ассамблеи Педро Инфанте. В список вошли и другие лица, связанные с выборами, а также военные и сотрудники разведки, которых обвиняют в репрессиях после выборов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в рамках первых карательных мер, Вашингтон в ответ на спорное заявление Мадуро о переизбрании также вводит визовые ограничения для неопределенного числа «связанных с Мадуро» чиновников.

При этом, США не объявили о новых мерах против энергетического сектора страны-члена ОПЕК, который и без того находится под жесткими американскими санкциями. Это в свою очередь, вызывает вопросы о потенциальном воздействии новых мер.

Reuters пишет, что администрация Байдена стремится наказать Мадуро и его сторонников за несоблюдение обещаний провести честные демократические выборы. Одновременно с этим Америка оказывает давление на него, чтобы вынудить начать переговоры с оппозицией.

«Министерство финансов США преследует ключевых должностных лиц, причастных к мошенническим и незаконным заявлениям Мадуро о победе и его жестокому подавлению свободы слова после выборов, в то время как подавляющее большинство венесуэльцев призывают к переменам», - заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

В то же время глава венесуэльского МИД Иван Хиль в Telegram сообщил, что правительство страны отвергает «новое преступление агрессии США против Венесуэлы, которое заключается в навязывании «односторонних, незаконных и противоправных» мер против должностных лиц государства.

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