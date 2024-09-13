закрыть
13 сентября 2024, пятница, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США ввели санкции против окружения Мадуро

  • 13.09.2024, 7:59
  • 1,640
США ввели санкции против окружения Мадуро
Николас Мадуро

Это был ответ на фальсификацию результатов выборов и репрессии.

США ввели санкции против 16 союзников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это был ответ на фальсификацию результатов выборов и репрессии правительства в отношении оппозиции.

Передает Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о санкциях в четверг, 13 сентября. Это произошло всего через несколько дней после того, как оппозиционный кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес был вынужден бежать в Испанию, ведь правительство Мадуро выдало ордер на его арест. Отметим, что США и ряд других стран признают победителем июльских президентских выборов именно лидера оппозиции.

Отмечается, что в среди тех, кого коснулись санкции, были председатель Верховно суда Карислия Родригес, директор избирательного совета Росальда Хиль и вице-президент Национальной ассамблеи Педро Инфанте. В список вошли и другие лица, связанные с выборами, а также военные и сотрудники разведки, которых обвиняют в репрессиях после выборов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в рамках первых карательных мер, Вашингтон в ответ на спорное заявление Мадуро о переизбрании также вводит визовые ограничения для неопределенного числа «связанных с Мадуро» чиновников.

При этом, США не объявили о новых мерах против энергетического сектора страны-члена ОПЕК, который и без того находится под жесткими американскими санкциями. Это в свою очередь, вызывает вопросы о потенциальном воздействии новых мер.

Reuters пишет, что администрация Байдена стремится наказать Мадуро и его сторонников за несоблюдение обещаний провести честные демократические выборы. Одновременно с этим Америка оказывает давление на него, чтобы вынудить начать переговоры с оппозицией.

«Министерство финансов США преследует ключевых должностных лиц, причастных к мошенническим и незаконным заявлениям Мадуро о победе и его жестокому подавлению свободы слова после выборов, в то время как подавляющее большинство венесуэльцев призывают к переменам», - заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

В то же время глава венесуэльского МИД Иван Хиль в Telegram сообщил, что правительство страны отвергает «новое преступление агрессии США против Венесуэлы, которое заключается в навязывании «односторонних, незаконных и противоправных» мер против должностных лиц государства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов
Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич