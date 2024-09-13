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Белорусская группа «Без Билета» запускает свой бренд одежды

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  • 13.09.2024, 8:09
  • 1,724
Белорусская группа «Без Билета» запускает свой бренд одежды

Музыканты выпустили осеннюю коллекцию кимоно.

Музыканты группы «Без Билета» совместно с эко-площадкой rapanui_place выпустили осеннюю коллекцию кимоно Rapa Nui. Померить новинку можно будет на ближайших маркетах моды в Минске и Бресте, пишет CityDog.

«Нотки музыки, духовная свобода и природные оттенки — наша одежда из натурального льна. Детали и линии вдохновлялись непосредственно Ксения Курусь и Виталий Артист», — так презентуют коллекцию в соцсетях. На каждом кимоно есть дизайнерская вышивка

Кимоно уже доступны к заказу онлайн, также в коллекции есть льняные шоперы.

Цена короткого кимоно — 350 рублей, длинного — 450 рублей. У каждой вышивки, которую можно выбрать есть своя символика: дракон — мощь и защита, карпы кои — упорство и преодоление, черепаха — мудрость и долголетие.

Примерить новинку оффлайн можно на ближайших маркетах моды:

21−22 сентября, @fashionmarketby (Минск, ТРЦ Palazzo).

27−29 сентября @sapraudnymarket (Минск, ТЦ «Столица»).

11−13 октября — @expomill (Минск, «Экспобел»).

19−20 октября, @welcomemarket_brest (Брест).

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