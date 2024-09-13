ВСУ показали работу «дракона», выжигающего целые посадки за раз 1 13.09.2024, 8:16

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«Ноу-хау в стиле Вьетнама».

Третья отдельная штурмовая бригада начала применять так называемые «дроны-драконы». У новой украинской разработки еще нет общепринятого названия, это беспилотники, распыляющие над противником термит.

Третья ОШБ назвала новый БПЛА «смертельным против оккупантов». С его помощью украинские защитники выжигают сразу целые посадки с врагом.

«Это ноу-хау в стиле лихого Вьетнама. Первые кадры от Третьей штурмовой – применение против россиян на Харьковщине нового вида БПЛА. Пахнет как «Лаки Страйк», как жгучая месть и как хорошо обжаренная вражеская пехота», – отметили «азовцы».

Они добавили, что новинка «распыляет зажигательную смесь и способна уничтожить вражеские позиции, склады БК и всю занятую оккупантами зеленку».

Падая с беспилотника, термит напоминает огонь, вырывающийся из пасти мифического дракона, из-за чего дроны и получили свое название.

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