Трамп отказался от новых предвыборных дебатов с Харрис

Трамп отказался от новых предвыборных дебатов с Харрис6
- 13.09.2024, 8:37
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Кандидат в президенты США заявил, что он выиграл.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в еще одних предвыборных дебатах с кандидатом от демократов Камалой Харрис.
«Когда боксер проигрывает бой, первые слова, которые он произносит, это: «Я хочу реванш». Опросы ясно показывают, что я выиграл дебаты против товарища Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов, в ночь на вторник, и она сразу же потребовала второго раунда дебатов. Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода. Третьих дебатов не будет», — написал он в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что Харрис и президент США Джо Байден разрушили страну и развалили средний класс.
По данным опроса CNN и SSRS, большинство американских избирателей (63%) заявили о победе Харрис в дебатах с Трампом. Перед дебатами мнения тех же избирателей по вопросу о том, какой кандидат выступит убедительнее, разделились поровну: 50% полагали, что Харрис будет выглядеть лучше, а 50% — что Трамп.
После предыдущих дебатов, в которых участвовал действующий президент Джо Байден, 67% участников аналогичного опроса отдали победу Трампу.
В то же время голоса респондентов при ответе на вопрос, кто из претендентов на пост президента лучше понимает их нужды, разделились почти поровну: 44% ответили, что Харрис, а 40% — что Трамп.
Большинство участников опроса считают, что с экономическими задачами Трамп справится лучше, чем Харрис (55% против 35%). Более половины респондентов (54%) также заявили, что они «в некоторой степени уверены» в способностях Харрис и Трампа руководить страной. При этом 36% заявили о полном доверии Трампу, а 32% — Харрис.
Теледебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии. Их организатором выступил телеканал ABC. По итогам мероприятия Трамп заявил, что это были его «лучшие дебаты за все время», поскольку он противостоял не только Харрис, но и двум ведущим.