Белорусские кардиологи провели первые операции на «забытом клапане» сердца 13.09.2024, 9:04

Ранее пациенты с такой патологией могли умереть.

Белорусские кардиологи 11 сентября провели первые операции двум пациентам на трехстворчатом клапане сердца с использованием американской системы TriClip. Об этом сообщили в РНПЦ «Кардиология».

Эти операции стали возможны благодаря развитию технологий эндоваскулярного лечения структурной патологии сердца, которые принципиально изменили отношение к изолированной патологии этого клапана. Сложность лечения заключалась в том, что клапан считается труднодоступным. Пациенты с такой патологией могли умереть.

«В международной медицинской литературе трехстворчатый клапан сердца нередко называют «забытый клапан» — на протяжении длительного времени изолированной патологии этого клапана не уделялось достаточного внимания. При этом наличие значимой недостаточности трехстворчатого клапана тесно коррелирует с вероятностью летальных исходов», — говорится в сообщении.

Операции предшествовал длительный период подготовки, чтобы самые современные методы коррекции трикуспидальной недостаточности стали доступны белорусам.

«Эти усилия увенчались успехом — 11 сентября 2024 года в условиях рентгеноперационной отдела интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология» были выполнены первые две операции по имплантации системы TriClip (США)», — отметили в РНПЦ.

С пациентами работала мультидисциплинарная бригада врачей. Пациенты после операции чувствуют себя удовлетворительно, быстро восстанавливаются.

Отмечается также, что РНПЦ «Кардиология» стал вторым среди стран СНГ, где внедрена эта технология.

Эндоваскулярные операции на сердце проводятся инструментами, вводимыми чрескожным доступом через кровеносные сосуды под контролем методов лучевой визуализации с использованием специальных инструментов. Главная особенность эндоваскулярной хирургии заключается в том, что все вмешательства производятся без разрезов (через пункцию (небольшие проколы) на коже под рентгеновским контролем в специальной рентгенооперационной.

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