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Путин свалился с трона

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 13.09.2024, 9:10
  • 3,824
Путин свалился с трона

В политике жесты и ситуации имеют значение.

Заголовок на новостной ленте едва не лучится счастьем – «Путин провел встречу с советником-премьер-министра Индии».

С советником! Сам велико-ничтожный Путин! Ура!

Еще и Шойгу, былое окружение которого обглодано арестами жадными чекистскими пираньями, тоже присутствовал. Надо было еще Медведева позвать.

В иные времена этого советника поставили бы во второй ряд в шеренге министров, не допустив до рукопожатия с «величеством». Здесь же аудиенция.

Как это далеко от тех времен, когда Путин ездил в одной карете с Елизаветой II.

В политике жесты и ситуации имеют значение. Можно сколько угодно надувать щеки. Но реальное положение все равно просочится какой-нибудь ситуацией. Можете себе представить, что президент США встречается с советником премьера Индии? А Путин смог. Свалился с трона.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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