Путин свалился с трона
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 13.09.2024, 9:10
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В политике жесты и ситуации имеют значение.
Заголовок на новостной ленте едва не лучится счастьем – «Путин провел встречу с советником-премьер-министра Индии».
С советником! Сам велико-ничтожный Путин! Ура!
Еще и Шойгу, былое окружение которого обглодано арестами жадными чекистскими пираньями, тоже присутствовал. Надо было еще Медведева позвать.
В иные времена этого советника поставили бы во второй ряд в шеренге министров, не допустив до рукопожатия с «величеством». Здесь же аудиенция.
Как это далеко от тех времен, когда Путин ездил в одной карете с Елизаветой II.
В политике жесты и ситуации имеют значение. Можно сколько угодно надувать щеки. Но реальное положение все равно просочится какой-нибудь ситуацией. Можете себе представить, что президент США встречается с советником премьера Индии? А Путин смог. Свалился с трона.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»