Знаменитый суперкар McLaren воссоздали в натуральную величину из Lego

McLaren Formula 1 Team driver, @LandoNorris, in a 1:1 LEGO Technic big build replica of the legendary McLaren P1™ taking a lap around the Silverstone Circuit. #LEGO #LEGOTechnic #McLarenAutomotive #McLarenP1 #LandoNorris #Partnership @McLarenF1 pic.twitter.com/vlP99G5KTi