Знаменитый суперкар McLaren воссоздали в натуральную величину из Lego 13.09.2024, 9:16

Игрушечный автомобиль ездит со скоростью 64 км/ч.

Суперкар McLaren P1 получил необычную копию в натуральную величину. Ее изготовили из конструктора Lego и презентовали на британском автодроме Сильверстоун. Об этом сообщает официальный сайт McLaren.

Над проектом работали 23 инженера McLaren и Lego. В общем, на разработку и сборку авто потратили 8300 часов. На него ушло 342 000 деталей Lego Technic 393 различных видов. Мало того, специально для копии McLaren P1 пришлось создать 11 уникальных деталей.

Купе McLaren P1 воссоздали до мельчайших деталей: он имеет руль, сиденья и ему даже подобрали фирменный оранжевый цвет. Примечательно, что копия McLaren на 175 кг легче оригинала — весит 1220 кг.

Мало того, игрушечный суперкар McLaren способен самостоятельно передвигаться. Он получил восемь (это символизирует двигатель V8) блоков электромоторов Lego Technic. В каждом из них по 96 небольших моторов, то есть их общее количество — 768.

Максимальная скорость McLaren P1 из Lego составляет 64 км/ч. Пилот команды McLaren в «Формуле-1» сел за руль авто и проехал на нем круг по автодрому.

Кстати, это не первый электромобиль McLaren, ведь ранее компания начала продавать электрические самокаты и велосипеды.

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