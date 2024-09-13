«Три месяца думала, что выигрыш в 1000 раз меньше» 5 13.09.2024, 9:31

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Жизнь этих белорусов изменилась за один день.

Истории героев статьи на сайте onliner.by напоминают сценарии фильмов. Ну у кого в реальной жизни случайный разговор определяет развитие карьеры на 20 лет? А всего одно сообщение спустя десятилетие возрождает школьную любовь? Еще скажете, что можно не обратить внимание на огромный выигрыш в лотерею? Да, да и еще раз да! Журналисты собрали истории белорусов, жизнь которых кардинально (и главное, неожиданно) изменилась всего за один день. Герои предупреждают: текст заряжен на удачу.

Виктория: «Три месяца думала, что выигрыш в 1000 раз меньше»

На жизнь Виктории и ее на тот момент молодого человека серьезно повлиял счастливый лотерейный билет. Причем оба покупали их изредка, разве что если взгляд случайно упадет на стойку с лотереями на кассе в магазине или на почте.

Момент покупки того самого счастливого билета девушка в деталях помнит и 12 лет спустя.

— Это было после моего дня рождения, который мы отмечали вдвоем с парнем. Я решила взять несколько лотереек, пока он оплачивал покупки на кассе в магазине. В шутку подставила руку и начала водить над ними. В одно из мгновений почувствовала тепло в руке. Объяснений этому у меня нет, но билет я, конечно, взяла. А с ним еще два — на всякий случай.

В прямом эфире розыгрыш пара не смотрела, Виктория проверила номер билета онлайн уже после него. Увидела 9 цифр, но даже не подумала о том, что это и есть сумма выигрыша. Решила, что удача улыбнулась ей на 187 тыс. рублей вместо 187 млн (речь идет о 2012 годе, за несколько лет до деноминации). Даже после того, как девушка выписала сумму карандашом на билете, по-прежнему ничего не заподозрила.

А на самом деле тогда ее выигрыш составил около $22 тыс.

Но Виктория об этом не догадывалась, а думала, что выиграла $22 — приятно, конечно, но вряд ли это может стать поворотной точкой в жизни. Поэтому и выигрыш забирать она не торопилась — около трех месяцев носила лотерейный билет с собой в кошельке.

— Один раз мы вместе с парнем зашли оплатить коммунальные услуги в банк, и я вспомнила, что можно забрать выигрыш. Протягиваю билет девушке-операционистке, она в ответ улыбается: «Такие большие суммы мы здесь не выдаем». На что мой парень удивленно переспрашивает: «187 тыс. — это большая сумма?» А работница банка отвечает: «Нет, у вас 187 млн!» — и разворачивает к нам монитор.

Помню, на нас начали оборачиваться все люди, и мне хотелось как можно скорее оттуда уйти. У нас у обоих был шок, только разный: парень обрадовался, а я испугалась.

Уже на выходе из банка Виктория заметила, что люди начали переходить в ту кассу, где они стояли до этого, и покупать лотерейные билеты. Возможно, поверили, что аура удачи может распространиться и на них.

Дома пара еще раз перепроверила, действительно ли они выиграли такую крупную сумму, и решила поделиться радостной новостью с родителями.

— Сначала рассказали родителям парня, мы тогда жили вместе с ними. Для начала попросили их сесть. Они тоже сразу не поняли, что это за сумма. А потом мама начала плакать от радости. С моими родителями мы говорили по телефону. Мой папа — настоящий скептик, никогда не верил в лотереи. Как же он удивился, когда такую сумму выиграла его собственная дочка! Поделившись с родителями, мы наконец испытали колоссальную радость.

Пара сразу решила отдать родителям по 10 млн, чтобы помочь им закрыть все кредиты. Так как деньги пришли легко, остальную часть суммы собрались потратить быстро, но рационально. Обновили машину, купили дорогой полупрофессиональный фотоаппарат, а бо́льшую часть денег потратили на ремонт квартиры, которую до этого сдавали, а теперь решили въехать.

И самое главное — сыграли свадьбу своей мечты.

— Хоть на момент выигрыша мы и не были женаты, но что-то делить даже мыслей не было. Все планы строили общие. В тот же год организовали такую свадьбу, как хотели сами: сначала отметили с родителями, а потом уехали с компанией друзей на два дня в коттедж.

О крупном выигрыше пара решила рассказать только самым близким, чтобы избежать зависти. До сих пор об этой истории знает только узкий круг знакомых.

Спрашиваем, пробовали ли еще перепроверять свою удачу.

— Да, я еще несколько раз покупала билеты, но без каких-либо надежд. История с выигрышем до сих пор в копилке самых трепетных воспоминаний. Очень благодарна Фортуне за этот старт для нашей семьи и возможность двигаться дальше.

Пара жената уже 12 лет, у Виктории с мужем две дочки. И они оба спустя столько времени считают себя очень удачливыми людьми.

— Я всегда верю в удачу, во что-то хорошее, и очень часто это со мной и происходит. Но для меня найти любимого человека, родить детей, жить в своей квартире — это и есть главная удача.

Ирина: «Одна случайно брошенная фраза определила профессию»

Сейчас модно рассуждать о непрошеных советах — не зря ролики с комментариями токсичных «подруг» набирают миллионы просмотров в соцсетях. О дельных советах говорят уже реже. А те, которые действительно меняют жизнь, и вовсе настоящее исключение из правил.

У Ирины все получилось именно так: всего один случайный разговор развернул ее жизнь на 180 градусов.

— Однажды я встретила подругу детства, с которой жила в одном доме. Мы вместе играли во дворе, учились в одной школе (только Оля была на пару лет младше). К моменту той встречи мы были уже взрослыми. У меня как раз заканчивался декретный отпуск, и я искала работу, о чем и рассказала ей. Она даже не уточнила, кто я по профессии. Еще со школьного времени Оля знала, что я хорошо пишу сочинения, эссе, участвую в конкурсах, поэтому тут же сказала: «Иди в журналистику!» Ее слова меня прямо торкнули. Извините за такое слово, но это самое точное описание моего ощущения, — рассказывает Ирина.

Еще будучи школьницей, маленькая Ира задумывалась о журналистике, но тогда эта профессия казалась ей недосягаемой и космической. Поэтому после выпуска из гимназии девушка пошла учиться на филолога. Но после вдохновляющего (и такого своевременного) разговора все же решилась позвонить в газету.

Совпадение или нет, но встретились подруги детства как раз у здания редакции.

Ирину пригласили на собеседование и предложили написать тексты на несколько тем. Так она стала внештатным автором.

— Я убедилась в том, что эта профессия космическая, а точнее состояние души и ощущение себя. На первый гонорар купила два стакана черники на местном рынке, — с улыбкой вспоминает героиня.

После окончания декрета молодая мама вышла на основное место работы — в детский сад, где проводила занятия, напоминающие физкультуру, только для самых маленьких. Оставлять журналистику для удовольствия не стала, потому что совмещать ее с основной работой и воспитанием маленького ребенка было проблематично.

— Но через пару месяцев меня пригласили в газету в штат. Я абсолютно в это не поверила! Думала, просто хотят возобновить предыдущий формат работы. И серьезным тоном сказала: «Да-да, спасибо за предложение, я подумаю три дня». В суете будней про этот разговор я и вовсе забыла. Мне снова перезвонили. Только тогда я стала понимать, что все по-серьезному, — рассказывает Ирина.

В той самой редакции она проработала четыре года, а потом перешла в районную газету, где осталась почти на 20 лет.

— С Олей я никогда больше не виделась, она не знает, как сложился мой путь после той встречи. Она уехала в Россию (тогда всего пару дней гостила в родном городе), и связь с ней оборвалась. Ее родные тоже больше не живут там, где раньше. Знаю только, что она вышла замуж, сменила фамилию, а по девичьей в соцсетях я ее, увы, не нашла.

Теперь я снова ищу работу и особенно часто вспоминаю о той встрече. Порой вглядываюсь в лица прохожих, думаю: вдруг среди них есть и Оля? Она обязательно дала бы мне верный совет, как тогда.

Алена: «Оба признались, что так и не смогли полюбить никого другого»

Подборка историй о том, как жизнь может резко измениться в счастливую сторону, не могла обойтись без романтики. Все-таки мы же, как оказалось, собрали по-настоящему киношные рассказы.

— Как и у многих в детстве, у меня была школьная любовь, — рассказывает Алена. — Он был старше меня, высокий, стройный, голубоглазый. Со временем начались переписки, вечерние прогулки, школьные дискотеки, грустные песни, поцелуи… Такая искренняя, чистая любовь.

Я была очень активной, веселой, могла поспорить с учителями, ребята всегда уделяли мне много внимания. Андрей же был полной противоположностью: скромный, тихий, неконфликтный. Многих удивляло: как такие разные люди вообще могли сойтись?

Но со временем характеры молодых людей изменились: Алена начала задумываться о совместном будущем, а Андрей все свободное время уделял друзьям и тусовкам. Когда молодой человек ушел в армию, попросил его не ждать. Сейчас девушка даже не может вспомнить точную причину расставания:

— Мы просто еще были незрелыми детьми, и все.

И снова киношный поворот. При прощании Алена спросила: «Неужели мы больше никогда не встретимся?» На что совсем еще юный парень в стиле модных тогда пацанских цитат ответил: «Может быть, когда-нибудь в VK». Кто ж тогда знал, что он предугадает выпуск одноименной песни за 10 лет?

Долгое время Алена продолжала наблюдать за жизнью бывшего молодого человека издалека, пока не встретила на остановке его новую девушку — беременную. С этого момента иллюзий о возобновлении отношений у нее больше не было. У самой Алены тоже появились долгие серьезные отношения. Но не сложилось. Она успела пожить за границей, вернуться, выйти замуж и развестись.

— Жизнь била ключом, я всегда интересно проводила время, не унывала… И вот спустя более 10 лет, как в песне Басты «Я найду тебя через века, я найду тебя через VK», от Андрея пришло сообщение. Я ответила только спустя две недели, 1 апреля. Конечно, мне было безумно любопытно. Но я думала, что он шутит, поэтому решила подыграть.

Оказалось, нет. Он рассказывал, что видит сны со мной, абсолютно несчастлив и так никого и не смог полюбить. Мы продолжали переписываться в течение месяца — буквально как подростки: все те же смайлики, ночные разговоры, огромное желание встретиться, воспоминания о детской любви. И, главное, непонимание: почему мы так легко отпустили друг друга?

Кстати, подтолкнул Андрея к тому, чтобы спустя столько лет написать Алене, сериал с говорящим названием «Бывшие».

В итоге спустя столько лет пара встретилась. И, как вспоминает девушка, они очень долго обнимались без слов.

— Мы наконец признались, что никогда не сможем полюбить кого-то другого. Как оказалось, это моя первая и последняя любовь. Договорились, что и в 70 лет будем так же держать друг друга за руки. На день рождения Андрей подарил мне букет с запиской «Вместе всегда и навсегда».

Так сразу и не разберешь, что в этой истории стало главной случайностью: вовремя просмотренный сериал, прослушанная песня или отправленное сообщение. В любом случае, по мнению героев, пазл наконец сложился.

Юрий: «Подумал, что максимум кофе попьем. В итоге оказался в загсе»

Закончим подборку еще одной историей любви. Юрию удача улыбнулась всего за час на сайте знакомств. Первый же мэтч оказался с его будущей женой, притом что у мужчины не было в планах даже на свидание идти, не то что создавать семью.

— Но я как будто почувствовал что-то особенное. Решил: надо ехать. Это же просто встреча: заберу ее с маникюра и отвезу домой, максимум сходим на кофе.

В итоге максимумом все-таки оказался загс. Пара начала общаться зимой, весной они уже познакомились с родителями друг друга, а через год сыграли свадьбу. Кстати, Юрию 41 год, а его жене Ульяне 25. Разница в возрасте никак не мешает их отношениям. Сейчас пара ждет ребенка.

— Жена потом рассказывала, что ее зацепило. В первый день, когда мы стояли на улице, я поднял воротник ее шубы, чтобы защитить от ветра. Позаботился.

А самому Юре понравилось, что Ульяна поддержала его главное увлечение: он болельщик футбольного клуба «Манчестер юнайтед».

— Каждые выходные у нас матчи. Обычно на их просмотры собирается много людей в пабе. Она всегда со мной, уже и игроков по фамилиям знает, познакомилась с другими болельщиками. Кажется, она уже и сама стала болельщицей, переживает вместе со мной.

Юрий признается, что ссоры хоть и случаются, но обычно мелкие. Самый масштабный спор длился неделю — больше ни один из них не выдержал. Хотя иногда страсти кипят нешуточные: первое кольцо, с которым мужчина сделал любимой предложение, кануло в небытие. Через два месяца пришлось повторить. Правда, вместо кольца подарил сережки — для надежности.

— Хоть мы вместе всего три года, успели пройти разные испытания. За две недели до свадьбы я порвал ахилл на футболе — свадьбу праздновал в ортезе, а Ульяна шесть недель ухаживала за мной. Зато свадьба получилась незабываемой, — улыбается Юрий.

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