Сестра погибшего Героя Украины Да Винчи присоединилась к батальону, который он возглавлял

Сестра погибшего Героя Украины Да Винчи присоединилась к батальону, который он возглавлял3
- 13.09.2024, 9:37
- 4,722
Штурмовой батальон носит имя ее брата.
Младшая сестра Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) - Александра - вступила в ряды 1-го отдельного штурмового батальона имени своего брата.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
«Александра Коцюбайло - младшая сестра Дмитрия, нашего первого комбата, присоединилась к батальону.
Поздравляем в семье, сестра!», - говорится в заметке на странице подразделения.