Сестра погибшего Героя Украины Да Винчи присоединилась к батальону, который он возглавлял 3 13.09.2024, 9:37

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Александра Коцюбайло

Штурмовой батальон носит имя ее брата.

Младшая сестра Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) - Александра - вступила в ряды 1-го отдельного штурмового батальона имени своего брата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

«Александра Коцюбайло - младшая сестра Дмитрия, нашего первого комбата, присоединилась к батальону.

Поздравляем в семье, сестра!», - говорится в заметке на странице подразделения.

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