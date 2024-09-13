Психическая болезнь Лукашенко прогрессирует 18 Василь Верас, «Cалідарнасць»

13.09.2024, 9:43

8,940

Диктатору уже не хватает подхалимажа от окружения.

Мания величия у Александра Лукашенко прогрессирует. Накануне правитель Беларуси заявил, что его политику поддерживают 99% граждан… Польши.

Такого рейтинга у Лукашенко и близко никогда не было даже по версии Центризбиркома имени Лидии Ермошиной. Но чем больше стареет правитель, тем большую потребность ощущает в лести, включая самовосхваление.

– Я не хочу сказать, что со всеми поляками в Польше у нас блестящие отношения, но 99% поляков понимают нашу политику и, уверен, поддерживают ее.

Цифра эта из милых сердцу Лукашенко брежневских времен. Тогда, по официальной информации, на любых выборах в СССР более 99% избирателей неизменно «голосовали» за «блок коммунистов и беспартийных».

И о чем бы ни шла речь, Лукашенко стремится приписать себе главную роль. Стоило на встрече правителя с представителями диаспор одному из участников упомянуть о фестивале национальных культур в Гродно, как тут же выяснилось:

– Я погружен в этот фестиваль, когда-то его создавал, инициировал.

(Так погружен, что ни на одном из предыдущих 14-ти не побывал)

Потом оказалось, что Лукашенко «облагодетельствовал» еще и украинский народ. По версии правителя, именно он решал вопросы с Москвой в интересах Киева, несмотря на то, что одним из инициаторов распада СССР был президент Украины Леонид Кравчук.

– Зачем было рушить страну? Конечно, в Кремле это заваруха начиналась. Но мы (у вас – Кравчук, у нас – Шушкевич) просто руки потирали: только вот независимость, оторваться от России и прочее, – заявил Лукашенко.

(Крайне показательно, что, даже возглавляя более 30 лет Беларусь, правитель продолжает сожалеть, что она стала независимым государством!)

Теперь Лукашенко утверждает, что именно он тогда убедил руководство России взять ответственность за те события и продолжить поддержку не только Беларуси, но и Украины, в том числе дешевыми энергоресурсами. Так что в абсолютно любых событиях правитель приписывает себе центральную роль.

Сколько бы элементов высшего подхалимажа ни исполняли подчиненные, Лукашенко все равно мало. Все приходится делать самому…

Василь Верас, «Cалідарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com