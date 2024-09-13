В Минске 13-летнему школьнику позвонил «сотрудник оператора сотовой связи»4
- 13.09.2024, 10:08
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Итог — минус 20 тысяч рублей.
Телефонные мошенники выманили у 13-летнего минчанина около 20 тысяч рублей, сообщили в МВД.
На линию «102» обратилась 46-летняя минчанка, которая сообщила об исчезновении ее 13-летнего сына. Также из квартиры пропали более пяти тысяч долларов.
На место немедленно выбыла следственно-оперативная группа. В это же время подросток вернулся домой и рассказал обстоятельства произошедшего.
Незадолго до прихода матери на мобильный мальчика позвонил неизвестный, который представился сотрудником оператора сотовой связи.
«Мужчина убедил ребенка, что преступники пытаются взять на его номер кредит, и потребовал назвать коды из СМС, чтобы проверить наличие оформленных кредитов. Во время разговора мошенник расспрашивал мальчика о присутствии рядом с ним родителей, после чего напугал подростка, сказав, что его банковская карта замешана в преступной цепочке денежных переводов», — сообщили в МВД.
Под угрозой проведения в их квартире обыска, а также для сохранения денег, хранящихся дома, мошенники вынудили мальчика взять все наличные и перевести их на «безопасный счет».
Мальчик забрал из комнаты бабушки более 5000 долларов и перевел их мошенникам через инфокиоск.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.