Politico: Британия и США разрешат Украине бить дальнобойным оружием по РФ уже в этом месяце

Politico: Британия и США разрешат Украине бить дальнобойным оружием по РФ уже в этом месяце3
- 13.09.2024, 10:13
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Решение может быть согласовано на Генеральной ассамблее ООН.
США и Британия могут снять ограничения с Украины для ударов по России дальнобойным оружием в этом месяце. Соглашение может быть согласовано на Генеральной ассамблее ООН.
Об этом сообщает Politico.
На днях премьер-министр Британии Кир Стармер посетил Белый дом, где встретился с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили возможное снятие ограничений с Украины по использованию дальнобойного оружия. Речь идет о разрешении бить дальнобойными западными ракетами, предоставленными Украине, по военным целям на территории России.
Четверо британских чиновников в комментарии Politico заявили, что не ожидают ни одного официального объявления в эти выходные. Один из них предположил, что соглашение США и Британии могут быть подтверждено на Генеральной ассамблее ООН позже этого месяца. Тогда мировые лидеры, включая Байдена и Стармера, соберутся в Нью-Йорке.
Западные чиновники также считают, что это решение само по себе не изменит ход войны. Тем не менее Запад все больше открыт к просьбам Украины, чтобы помочь остановить российское наступление на восточном фронте в течение последних месяцев.