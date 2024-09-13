Politico: Британия и США разрешат Украине бить дальнобойным оружием по РФ уже в этом месяце 3 13.09.2024, 10:13

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Решение может быть согласовано на Генеральной ассамблее ООН.

США и Британия могут снять ограничения с Украины для ударов по России дальнобойным оружием в этом месяце. Соглашение может быть согласовано на Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщает Politico.

На днях премьер-министр Британии Кир Стармер посетил Белый дом, где встретился с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили возможное снятие ограничений с Украины по использованию дальнобойного оружия. Речь идет о разрешении бить дальнобойными западными ракетами, предоставленными Украине, по военным целям на территории России.

Четверо британских чиновников в комментарии Politico заявили, что не ожидают ни одного официального объявления в эти выходные. Один из них предположил, что соглашение США и Британии могут быть подтверждено на Генеральной ассамблее ООН позже этого месяца. Тогда мировые лидеры, включая Байдена и Стармера, соберутся в Нью-Йорке.

Западные чиновники также считают, что это решение само по себе не изменит ход войны. Тем не менее Запад все больше открыт к просьбам Украины, чтобы помочь остановить российское наступление на восточном фронте в течение последних месяцев.

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