Белорус выиграл в покер $190 тысяч
- 13.09.2024, 10:19
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И мог выиграть больше.
Белорусский игрок в покер стал победителем турнира $ 10,300 NLHE Super Tuesday, который проходил 10−11 сентября в рамках серии World Championship of Online Poker 2024. Об этом сообщает издание «Беларусь и мир».
Всего в турнире было зафиксировано 76 входов, в том числе 21 повторный — когда игрок после вылета возвращается с внесением еще одного взноса. Учитывая, что взнос равнялся 10 000 долларов, итоговый призовой фонд составил 760 000 долларов.
Он достался последним девяти оставшимся за виртуальным столом. В частности, наш соотечественник получил 189 478 долларов. Причем мог бы завоевать больше — 205 131 доллар, но в конце предпочел пойти на сделку с занявшим второе место бразильцем.