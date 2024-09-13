Белорус выиграл в покер $190 тысяч 13.09.2024, 10:19

1,100

И мог выиграть больше.

Белорусский игрок в покер стал победителем турнира $ 10,300 NLHE Super Tuesday, который проходил 10−11 сентября в рамках серии World Championship of Online Poker 2024. Об этом сообщает издание «Беларусь и мир».

Всего в турнире было зафиксировано 76 входов, в том числе 21 повторный — когда игрок после вылета возвращается с внесением еще одного взноса. Учитывая, что взнос равнялся 10 000 долларов, итоговый призовой фонд составил 760 000 долларов.

Он достался последним девяти оставшимся за виртуальным столом. В частности, наш соотечественник получил 189 478 долларов. Причем мог бы завоевать больше — 205 131 доллар, но в конце предпочел пойти на сделку с занявшим второе место бразильцем.

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