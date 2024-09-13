Хорошо, что это сказал лично Путин 2 Иван Яковина

13.09.2024, 10:22

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«Красные линии» Кремля ничего не стоят.

Путин довольно четко прочертил «красную линию» насчет применения Украиной ракет Storm Shadow и ATACMS по территории РФ.

Он сказал (цитата по Медузе): «Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — заявил Путин.

По мнению Путина, если решение примут, это «изменит саму суть, природу конфликта», и это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.

Очень хорошо, что он это сказал.

Теперь, когда соответствующие удары будут нанесены, придется ему бить по странам НАТО. Тут уже места для маневров не остается.

Ну а последствия возможных ударов по НАТО для РФ будут катастрофическими.

Очень важно, чтобы сейчас американцы и британцы в последний момент не испугались и не передумали. Нужно, чтобы они открыто и однозначно пересекли «красную линию», которую лично Путин впервые за всю войну провел публично и недвусмысленно. (До этого лишь Медведев и тому подобные гоблины с такими заявлениями выступали).

Очень важно показать ему (и всему миру), что эта «красная линия» ничего не стоит, что для цивилизованного мира угрозы Путина больше не имеют значения.

Иван Яковина, New Voice

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