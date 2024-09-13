Средний чек в белорусских секонд-хендах повысится? 13.09.2024, 10:29

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Но Беллегпрому это вряд ли поможет.

С 1 октября ЕС вводит запрет на ввоз в Беларусь одежды секонд-хенд. Значит ли это, что для Беллегпрома наступят золотые времена, выясняла Deutsche Welle.

В июне ЕС распространил на Беларусь некоторые санкции, принятые ранее против России. В частности введен запрет на ввоз в РБ более 400 категорий товаров, в том числе «одежды и прочих изделий, бывших в употреблении». Запрет на экспорт секонд-хенда начнет действовать с 1 октября.

Европейские санкции прокомментировали в белорусском МИД. Там обвинили европейских чиновников в цинизме, потому что секонд-хенд пользуется спросом «прежде всего у малообеспеченных граждан». В то же время в ведомстве заверили, что «белорусский легпром предлагает сегодня широчайший ассортимент качественных товаров — на любой вкус и кошелек».

«Кроме того, импорт из дружественных стран тоже никто не отменял», — говорится в заявлении.

Приведут ли европейские санкции в закрытию секондов в РБ? Станут ли белорусы чаще покупать отечественное? И ждать ли расцвета Беллегпрома? Разбиралась Deutsche Welle.

35% продаж одежды и обуви в Беларуси приходится на секонд-хенд

— Пока все работает. Люди, как обычно, приходят, пока ничего не поменялось, — рассказывает DW минчанка Ольга. Девушка сейчас находится в декретном отпуске и в свободное время часто бывает в магазинах секонд-хенд.

— Хочется что-то интересное найти. Ребенку покупаю много всего, даже не с целью экономии, мне качество больше нравится, чем в обычных магазинах, — говорит Ольга.

Собеседница признается, что редко покупает вещи белорусского производства. Ее часто не устраивает ни качество, ни цена товаров:

— За такие деньги я не готова покупать белорусское.

Многие белорусы, как и Ольга, покупают товары в магазинах секонд-хенд. По данным Белстата, 35% продаж одежды и обуви в Беларуси приходится на секонд-хенд.

— В маленьких поселках иногда это единственный магазин одежды, — отмечает представитель «Рабочага руха» Александр Соколов. Он также обращает внимание, что на 2022 год в Беларуси было более 1,5 тысячи магазинов секонд-хенд. Сегодня, по неподтвержденной информации, с учетом интернет-магазинов — около 2,5 тысяч.

В то же время, отмечает Соколов, белорусская легкая промышленность представлена всего лишь 738 магазинами. Собеседник DW считает, что даже если Беллегпром заявляет о высоком качестве своей продукции, то проигрывает товарам секонд-хенд в цене. По словам Соколова, из-за устаревших промышленных технологических подходов себестоимость белорусской продукции выходит слишком высокой.

Соколов считает, что властям в РБ хотелось бы, чтобы секонды исчезли, но полностью закрыть такие магазины они не могут, потому что покупательская способность населения невысокая — белорусы «не могут позволить себе одеваться в Беллегпроме».

Средний чек повысится?

По его мнению, даже если товаров секонд-хенд из-за санкций в Беларуси станет меньше, люди скорее предпочтут более дешевую и модную китайскую или турецкую одежду.

Также он не исключает, что теперь секонд-хенд будет поступать с параллельным импортом через «дружественные» Беларуси страны.

Такого же мнения придерживается и cтарший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина. Она также прогнозирует рост поставок европейского секонд-хенда из третьих стан.

— Основной эффект, который, скорее всего, мы увидим, — средний чек повысится за счет того, что логистика усложнится. Плюс к этому сложнее будет работать мелким магазинам. Количество самих секонд-магазинов в Беларуси, предположительно, может снизиться в связи с этими ограничениями, — говорит Лузгина.

Экономист также сомневается, что европейские санкции помогут Беллегпрому.

— Если бы секонды полностью были бы закрыты, то это, возможно, возымело бы положительный эффект для легкой промышленности Беларуси. Но в текущей ситуации это вряд ли возможно, — говорит Лузгина.

Волнуют ли санкции ЕС владельцев секондов?

Самих владельцев магазинов санкции ЕС тоже не особо волнуют. DW поговорила с Андреем (имя изменено. — Прим. ред.), владельцем стока, «закамуфлированного под секонд-хенд». По словам мужчины, из-за того, что в Беларуси введена обязательная сертификация товаров, поступающих из-за границы, большинство стоковых магазинов по документам числятся секонд-хендами. Одежду секонд-хенд ввозят по другим нормам, каждую вещь сертифицировать не надо. Исключительно б/у одеждой, по словам Андрея, в Беларуси занимаются только крупные сети магазинов секонд-хенд.

Собеседник подчеркивает, что санкции предпринимателей не беспокоят. Все работают через поставщиков, которые «объедут через Казахстан, Узбекистан, Турцию». Цены в магазинах, по его словам, если и вырастут, то незначительно, потому что вещи везут десятками тонн, что сокращает расходы на транспортировку.

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