Лубянка расстроила Путина Telegram-канал «Сито Сократа»

13.09.2024, 10:49

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Фото: Getty Images

Грандиозные планы закончились провалом.

Российские спецслужбы в последнее время не радуют руководство Кремля. Провал грандиозных планов реализации «спецоперации», которая превратилась в затяжную, изнурительную и затратную во всех смыслах войну это лишь один из явных провалов Лубянки, ГРУ со товарищи.

Просели возможности путинских силовиков применительно тематики терроризма. Россия, утопающая в потоках нелегальных мусульманских мигрантов из Центральной Азии, стала площадкой для экспансии международных террористических сетей. Филиалы ИГИЛ, к примеру пресловутый «Вилаят Хорасан» через таджикские, киргизские и прочие диаспоры «облюбовал» РФ. Джихадисты действуют с размахом. Взять те же события в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, забравшие жизни 145 человек. Хотя западные коллеги предупреждали чекистов об возможной атаке ИГИЛ, но люди Бортникова все проворонили. При этом последнему самый кровопролитный со времен Беслана теракт нипочем, как с гуся вода.

Россия все крепче ассоциируется со странами-спонсорами терроризма. Москва решила дружить с террористами из Талибана, развивать с ними связи, называя «нормальными парнями». Уши российских спецслужб стоят за рядом терактов в странах ЕС, они запятнали себя деструктивными активностями на Ближнем Востоке и Африке, используя отдельные террористические группировки, тот самый ИГИЛ, в своих шкурных интересах.

Закономерно, что в условиях агрессивной войны против Украины, осуществляются попытки навредить связям Киева с его иностранными партнерами, в том числе путем проведения ИПСО, направленных на фейковые обвинения в связях Украины с террористическими организациями.

В преддверии важных переговоров украинской стороны с представителями США и Великобритании, на которых обсуждаются модальности снятия ограничений на использование западного оружия против военных целей в глубине территории РФ, в третьесортном турецком издании Aydinlik выходит «сенсационная» публикация о «переговорах Украины с боевиками сирийской террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» для привлечения их возможностей в борьбе с РФ. Указывается, что это могут быть теракты против россиян на территории Сирии.

Данная ИПСО тухлая и шаблонная во всех возможных смыслах. Во-первых, фейк вышел в первоисточнике, который принадлежит Компартии Турции, и которую в стране считают экстремистами-маргиналами. Забавно террористы воюют с террористами – все в духе Кремля. Во-вторых, фейк сразу раскрутили пропутинские сети, в том числе такие Газета.Ру, Украина.Ру. После них в дело пошел черный рот МИД РФ Захаровой, которая объявила Украину – «международной террористической группировкой». В-третьих, ХТШ, как «партнер» для Украины был выбран очень неумело. Дело в том, что боевики этой организации давно воюет с армией Асада и россиянами, для них не нужны какие-то дополнительные стимулы или мотивы мочить врага. ХТШ на переговорах в Астане еще в 2017 году пошла на ряд договоренностей с Турцией, в частности разрешила туркам патрулировать Северо-Западную Сирию. Получается, что РФ своими криворукими антиукрианскими ИПСО бросает камни в Эрдогана!

Российские информационные атаки против Украины, с эксплуатацией террористического фактора совсем не новость. Уже прозвучали необоснованные обвинения Киева в связях с «Вилаят Хорасан», хотя данному ответвлению ИГИЛ сам Аллах велел воевать с российскими друзьями талибов. Летом текущего года прозвучали обвинения РФ о связях украинской стороны сначала с террористами, а потом и с повстанцами-туарегами, воюющими в Мали с остатками «вагнеровцев». Примечательно: один из представителей альянса движений туарегов Стратегические рамки обороны народа Азавада Мохамед Элмаулуд Рамадан отрицает какие-либо контакты с Украиной. Хотя последнее время заинтересовался кооперацией для противодействию российском империализму в Африке.

Вот так россияне дискредитируя Украину наступают на свои же грабли. В случае с ХТШ ударили по турецкому лидеру, а в истории с туарегами в Мали, привлекли их интерес стран-страдающих от российской кровавой экспансии к солидаризации с Украиной.

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