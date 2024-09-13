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Беларусь осталась без маршрутчиков

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  • 13.09.2024, 10:57
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Беларусь осталась без маршрутчиков

Дефицит составляет до 60%.

Частные компании, которые занимаются организацией пассажирских перевозок, испытывают большой дефицит водителей. Нехватка составляет 60%, это 11 тысяч человек, приводит слова председателя Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерины Станкевич ресурс Office Life. Речь идет о количестве водителей, которые нужны предприятиям, чтобы работать, полностью соблюдая режим труда и отдыха. 

Станкевич также рассказала, что средний возраст водителей в частных организациях сегодня составляет 42 года, а в государственных — 50 лет. 

Проблема нехватки водителей начала образовываться еще в 2012 году, когда Польша и Литва изменили законодательство. Белорусам стало проще получить разрешение на работу водителем большегруза. В последнее время проблем добавило то, что на дорогах стало больше проверок.

«Ну вот представьте, водитель по своему маршруту захватывает три района и у каждого из них свой транспортный контроль», — рассказывает Станкевич.  Есть еще проверки ревизорской службы оператора, ГАИ, транспортной инспекции и налоговой. «В итоге за маршрут в 35 км водитель мог попасть на девять проверок!» — отмечает специалист. По ее словам, сейчас в сфере перевозок стало много мигрантов. Приезжие получают визы на строительство, а потом идут работать водителями. 

«Что касается оплаты труда, то зачастую перевозчик сталкивается с дилеммой: меньше заплатить и взять менее опытного водителя либо сэкономить на запчастях. И то и то влияет на безопасность пассажиров», — отмечает Екатерина Станкевич.

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