закрыть
13 сентября 2024, пятница, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть с белорусами

2
  • 13.09.2024, 11:20
Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть с белорусами

Беларусь получит техническую победу.

Мужская сборная Эстонии по пляжному футболу, которая вышла в плей-офф суперфинала Евролиги в Италии, узнала своего соперника по четвертьфиналу в пятницу и отказалась играть с Беларусью, пишет sport.tv3.ee.

Таким образом, сборная Беларуси обеспечила себе выход в полуфинал технической победой. Для Эстонии турнир продолжается играми с 5 по 8 место.

«Если бы соперником была Беларусь, мы договорились с командой, что не будем с ней играть. Мы выходим на поле, громко поем национальный гимн Эстонии и затем покидаем поле. Мы на 100% единодушны с командой в том, что российским и белорусским спортсменам на данный момент не место на спортивных площадках!» — говорил вратарь сборной Эстонии Каспар Коттер перед жеребьевкой.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов
Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич