Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть с белорусами

Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть с белорусами2
- 13.09.2024, 11:20
Беларусь получит техническую победу.
Мужская сборная Эстонии по пляжному футболу, которая вышла в плей-офф суперфинала Евролиги в Италии, узнала своего соперника по четвертьфиналу в пятницу и отказалась играть с Беларусью, пишет sport.tv3.ee.
Таким образом, сборная Беларуси обеспечила себе выход в полуфинал технической победой. Для Эстонии турнир продолжается играми с 5 по 8 место.
«Если бы соперником была Беларусь, мы договорились с командой, что не будем с ней играть. Мы выходим на поле, громко поем национальный гимн Эстонии и затем покидаем поле. Мы на 100% единодушны с командой в том, что российским и белорусским спортсменам на данный момент не место на спортивных площадках!» — говорил вратарь сборной Эстонии Каспар Коттер перед жеребьевкой.