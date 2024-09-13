Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть с белорусами 2 13.09.2024, 11:20

Беларусь получит техническую победу.

Мужская сборная Эстонии по пляжному футболу, которая вышла в плей-офф суперфинала Евролиги в Италии, узнала своего соперника по четвертьфиналу в пятницу и отказалась играть с Беларусью, пишет sport.tv3.ee.

Таким образом, сборная Беларуси обеспечила себе выход в полуфинал технической победой. Для Эстонии турнир продолжается играми с 5 по 8 место.

«Если бы соперником была Беларусь, мы договорились с командой, что не будем с ней играть. Мы выходим на поле, громко поем национальный гимн Эстонии и затем покидаем поле. Мы на 100% единодушны с командой в том, что российским и белорусским спортсменам на данный момент не место на спортивных площадках!» — говорил вратарь сборной Эстонии Каспар Коттер перед жеребьевкой.

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