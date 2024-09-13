Россия выслала из страны шесть британских дипломатов 13.09.2024, 11:20

Их обвинили в «подрывной работе».

Федеральная служба безопасности России выступила с утверждением, что в деятельности шестерых сотрудников посольства Великобритании, которые находились в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии британского внешнеполитического ведомства, были обнаружены «признаки проведения разведывательно-подрывной работы». На этом основании, как говорится в сообщении ФСБ, они были лишены аккредитации и высланы из страны, сообщает «Радио Свобода».

Когда именно это произошло, не сообщается. Официальный Лондон и британское посольство в Москве пока не комментировали заявление ФСБ, в котором также говорится, что российская спецслужба якобы получила документальные материалы, которые подтверждают координацию Великобританией «эскалации международной военно-политической обстановки».

Сам директорат Восточной Европы и Центральной Азии, как утверждает ФСБ, был якобы преобразован после начала войны Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение России стратегического поражения.

Сотрудник ФСБ в эфире канала «Россия-24» заявил в частности, что высланные британские дипломаты встречались с представителями российского гражданского общества. Были названы встречи с журналистами «Новой газеты», а также правозащитниками из «Гражданского содействия» и международного «Мемориала». По словам не названного по имени представителя спецслужбы, в этих встречах проявлялся «классический британский шпионаж», а теперь российские власти «устали терпеть этот цирк». В качестве примера «подрывной деятельности» было названо посещение дипломатами «какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов». «Россия-24» также назвала имена высланных дипломатов: утверждается, что это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. Представитель МИД России Мария Захарова также обвинила британское посольство в Москве в том, что действия его сотрудников наносят вред российскому народу.

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