Авиаэксперт: ГУР и Воздушные силы Украины сбили топ-самолет Кремля
- 13.09.2024, 11:21
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Су-30М «поплатился» за свою наглую работу на низких высотах.
Силам обороны Украины удалось сбить уникальный российский истребитель Су-30М. Так этот самолет «поплатился» за свою наглую работу на низких высотах.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в военной сводке на «24 Канале» рассказал, что истребитель Су-30М построен на базе лучшего советского самолета Су-20М.
Су-30М был хорошей целью для F-16
Свитан отметил, что истребитель Су-30М ходил на малых высотах и не боялся наших ПЗРК и F-16. Впрочем, на F-16 установлена лучшая авионика, лучшие локаторы. Они хорошо видят цели на фоне воды и земли даже на малых высотах. Его сбивание над водой означает, что потерян и сам самолет и пилоты, ведь времени для маневра совсем нет.
«Группы с ПЗРК охотились за самолетами, и одна из этих охот привела к уничтожению одного из таких. На высоте несколько десятков метров над водной поверхностью уже не до катапультирования. Сделать это пилот просто не успевает», - заметил летчик-инструктор.
Задачи Су-30М
По словам полковника запаса ВСУ, истребитель Су-30М выпускал противорадиолокационные ракеты Х-31П. Это советские ракеты, которые похожи на западные HARM, что есть у нас на вооружении. Однако западные ракеты летят на расстояние 150 километров, а эти ракеты при заявленном расстоянии в 100 километров, едва преодолевают 70 – 80 километров.
«Российскому самолету пришлось подходить на малых высотах под радиогоризонтом, под лучами наших локаторов. Они пытались с максимально доступной близкой дистанции отстрелять эти ракеты. Конечно, так они нарываются на наши полевые группы. Скорее всего ГУР вместе с Воздушными силами наблюдали за заходами этих самолетов», – подчеркнул военный эксперт.