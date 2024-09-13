ВСУ в Курской области продвинулись на 40 км 13.09.2024, 11:40

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Это не позволяет развиться контрнаступлению РФ.

Российские войска продолжали контратаковать по всему украинскому выступу в Курской области 12 сентября, но из-за ответных наступательных и оборонительных действий украинских сил ВС РФ продвинулись незначительно. Об этом пишет «Институт изучения войны» в сводке от 12 сентября.

Геолоцированные кадры за 12 сентября показали, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Вишневки и в северной части Краснооктябрьского в Кореневском районе.

Минобороны РФ заявило, что российские войска отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западу от Коренево с начала контратак в ночь с 10 на 11 сентября. Упоминалось об Апанасовке, Бяхово, Вишневке, Викторовке, Внезапном, Гордеевке, Краснооктябрьском, Обуховке, Снагости и населенном пункте им. 10-го октября. Вместе с тем ISW не нашли визуального подтверждения тому, что войска РФ заняли какие-либо из упомянутых сел. Исключение: Снагость и Краснооктябрьское (частично).

Российские провоенные блогеры утверждают о продолжении атак ВС РФ к юго-востоку от Коренево и к северо-востоку от Снагости, в ISW, опять же, не нашли визуальных доказательств этому.

Украинские силы продолжали контратаковать в районах, где российские войска также предпринимают контрдействия, велись также дополнительные атаки за пределами подконтрольного ВСУ выступа. Были успехи в Глушковском районе.

Геолокационные кадры за 12 сентября показывают, что украинская пехота прошла через границу к юго-западной части Теткино (что в 40 км к юго-западу от подконтрольного украинцам выступа в Курской области). На дополнительных геолокационных кадрах, появившихся 12 сентября, видно, что украинская бронетехника и пехота обходят противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе к юго-западу от Нового Пути. Причем без сопротивления. По данным российских источников, ВСУ продолжают наступление в районе Нового Пути, Медвежьего, Снагости, Ольговки и Фанасеевки.

Российское контрнаступление в Курской области

Российские силы пока продвинулись только в районах Курской области, которые украинские силы контролировали не полностью или же не пытались контролировать.

Российские силы, вероятно, ждет больше сложностей при контратаках дальше в районах выступа, которые украинские силы действительно контролируют. (ISW здесь использует доктринальное определение «контроля». Подразумевается тактическая задача миссии, которая требует от командира сохранения физического влияния на определенном участке, чтобы не позволить противнику ее использовать или создать условия для успешных операций дружественных сил).

С начала контратак в ночь с 10 на 11 сентября российские войска продвинулись примерно на 58 кв. км. в районах, где присутствовали ВСУ — заявленное присутствие, либо подтвержденное визуальными доказательствами.

По словам аналитиков из Вашингтона, российские контратаки в районах, где находятся подготовленные и консолидированные позиции ВСУ, вероятно, будут гораздо менее успешными, чем контратаки, которые российские силы начали 10-11 сентября.

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