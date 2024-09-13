«Впервые такое за 15 лет вождения слышу» 32 13.09.2024, 11:39

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иллюстративное фото

Белоруска поставила авто возле дома, а потом нашла необычное послание.

Белоруска припарковала машину возле дома, а когда вернулась к ней, увидела необычную записку. Видео она опубликовала TikTok.

«Уважаемая, прошу вас не ставить свой автомобиль на мое место 10.09.24», — говорилось в послании.

Женщина обратилась к пользователям, которые сталкивались с подобным, с просьбой посоветовать, что делать. В итоге в комментариях разгорелись жаркие дебаты.

Большинство комментаторов посоветовали ей никак не реагировать, а продолжать парковаться там, где есть свободное место:

«Некоторые индивиды реально убеждены в том, что у них есть свое, парковочное место».

«Я б игнорила, это не частная собственность. Это как в автобусе, кто успел-тот и сел. Они скоро на детской площадке будут записки оставлять: качелька моего ребенка, не занимать».

«Даже ГАИ говорили, что места не могут быть за кем то. Даже если после снега расчистил его, оно не является твоим».

«Это такой психологический прием. Сдашь назад — дальше место искать будешь. Проигнорируй и все».

«Впервые такое за 15 лет вождения слышу, что в общих дворах есть «свои» места. У нас во дворе нет таких деловых».

Некоторые шутили по этому поводу, попросив «всех жителей столицы не передвигается в моей 3 полосе мкада».

Также были рекомендации сохранить записку для милиции, если вдруг ее автор решит мстить женщине и испортить ее машину.

Один из комментаторов рассказал, что у него тоже был такой сосед, и он попросил его показать документы, что это его место, но тот отказался, тогда мужчина вызвал милицию. В итоге соседу пришло постановление с письменным предупреждением, и он «теперь охраняет мое авто от увечий, поскольку автоматически будет виновен, поскольку именно он угрожал».

Часть пользователей была солидарна с автором записки, упоминая «водительский этикет».

«Водительский этикет. Негласное правило. Очень удобная вещь. А вам принципиально важно ссорится с соседями? Вежливо же попросил»

«Не ставьте. Когда люди долго живут в одном месте, образовываются, так сказать, у каждого свои места. И все уважительно к этому относятся и стараются не занимать. Это соседско- парковочная этика».

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