«Заходим в квартиру — а там стоит красивый ароматический фонтан» 7 13.09.2024, 11:53

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Белорус едва не помог клиентам купить жилье с сюрпризом.

Белорус Павел помогает людям с покупкой недвижимости. Иногда посреднику удается случайно выяснить про объекты не очень хорошую информацию, благодаря чему его клиенты отказываются от приобретения такого жилья.

Мужчина рассказал в TikTok как однажды во время просмотра квартиры он заподозрил неладное, когда почувствовал в помещении сильный приятный запах. Оказалось, что ароматы распространяли по жилью не просто так, а чтобы скрыть серьезный недостаток.

Комментаторы также поделились подобными историями.

Павел рассказал, что как-то по заказу клиента он инспектировал несколько трехкомнатных квартир в Минске — подбирали вариант для покупки. Оставалась последняя — в Боровлянах.

— Заходим в квартиру, а на входе там стоит красивый ароматический фонтан. Это такая лампа, оттуда идет дымок и очень вкусно пахнет, я отметил запах еще в подъезде. Причем, столько разных квартир посмотрел, но нигде такого аромата не было, — рассказал мужчина.

Павел заинтересовался лампой, постоял возле нее, пощелкал. А хозяйка выставленного на продажу жилья похвасталась, мол, да, вот такая у нас красивая вещь, внутрь надо заливать ароматические масла, пользуемся ею постоянно, это супер.

После осмотра квартиры Павел с клиентом вышли на улицу. Там они встретили женщину, которая также жила в этом доме, в арендованной квартире. Посредник завел с ней беседу, чтобы узнать, какие есть плюсы и минусы этого жилья.

— Из минусов женщина отметила, что в квартире очень сильно воняет фекалиями. Оказывается, с задней стороны дома, метрах в 100−150, течет какой-то канал, что-то типа болота.

После этого разговора Павел и его заказчик поняли, что для того, чтобы квартиру купили, продавец специально закрывает окна и перед показами включает ароматическую лампу.

В комментариях люди похвалили Павла за профессионализм и рассказали, с какими уловками от продавцов и арендодателей жилья сталкивались. Кто-то из пользователей соцсети считает, что запах фекалий не страшен, есть проблемы похуже.

Вот некоторые сообщения от зрителей:

«Меня всегда пугает, когда в квартире сладко пахнет. У меня сразу подозрение, что тут разложился труп».

«Мы так попали с арендой на долгий срок. В квартире проблемы с канализацией именно когда моет посудомойка или стирает машинка (она тоже на кухне). Начинает вонять канализацией, затыкать раковину не помогает».

«Некоторые зимой натапливают квартиру обогревателем и говорят, что батареи хорошие, а по факту нет. Ржавые трубы поверх красят. В общем, чего только не делают, чтобы продать дороже».

«У нас как ветер со стороны желатинного завода дует, так тухлятиной пахнет».

«Это в стиле добавлять ваниль в выпечку перед приходом потенциальных покупателей, только там просто манящий эффект, а не скрывающий недостатки».

«Мы искали квартиру, нашли подходящий вариант и пошли на осмотр. Все окна были открыты зимой. Хозяйка объяснила, что курила, вот и решила проветрить. Оказалось дело не в сигаретах, а в тухлом запахе из вентиляционной шахты».

«Ну это еще не самый худший вариант. Нашему дому шестой десяток, канализацию в подвале рвет каждые три дня, к дому на 100 метров от вони нельзя подойти».

«В покупке квартиры самое важное, чтобы соседи были адекватные, остальное все мелочи».

«Покупали квартиру, выходит соседка и говорит: «Очень все классно в этом доме, но в этой квартире повесился сосед».

«У нас в Сухарево все лето воняет фекалиями, из полей и теплиц тянет».

«Мы так чуть не купили квартиру рядом с алкашами. Хозяева перед встречей мыли подъезд и освежителем пшикали».

«Пахнет фекалиями это полбеды. Когда соседи ненормальные, как пираньи, или дети шумят, стройки возле дома, школы и сады…».

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