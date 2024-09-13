Ландсбергис: Победа Украины должна стать стратегическим приоритетом 1 13.09.2024, 11:55

Габриэлюс Ландсбергис

Как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ход войны против Украины и сплоченность международного сообщества ради победы Украины является очень важным фактором обеспечения и поддержания безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi.

«Пока Путин варварски опустошает Украину, обещание Америки о том, что любой, кто выберет Литву своим врагом, станет также врагом Соединенных Штатов Америки, остается самой сильной гарантией сдерживания», - заявил глава МИД Литвы.

Ландсбергис отметил важность лидерства США в обеспечении военной и политической поддержки Украины, которая продолжает бороться против российской агрессии.

«Принципиально важным остается лидерство США в обеспечении военной и политической поддержки Украины, которая борется против агрессора. Мы не можем сомневаться в том, что сегодня рядом с Покровском продолжается борьба не только за Украину, но и за свободу всего демократического мира», - заявил он.

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