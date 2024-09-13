Житель Петербурга умер после укуса человека

Житель Петербурга умер после укуса человека12
- 13.09.2024, 12:05
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Вначале он не придал ране значения.
51-летний житель Красногвардейского района Петербурга стал жертвой собственного языка: двумя неделями ранее он сделал замечание прохожему, который некрасиво себя вел, пишет «Наша Ніва» со ссылкой на российские паблики.
Он также подкрепил свои слова непристойным жестом, и незнакомец в ответ укусил горе-лектора за средний палец.
Потерпевший никакого значения боевому ранению не придал, так как подумал, что мелочь и пройдет само.
Но рана все не заживала, и 12 сентября петербуржец был вынужден обратиться к врачу. Оттуда его направили прямо на операцию, во время которой пациент умер. Предварительно, причиной смерти стала некротизирующая инфекция.