Саморазоблачение Путина 1 Андрей Зубов

13.09.2024, 12:16

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Андрей Зубов

Какой процесс начался в России.

Я давно уже принял решение не комментировать политику путинского государства. Ее преступный и человеконенавистнический характер очевиден. Разрушенные дотла по приказу русского тирана города Сирии и Украины говорят сами за себя.

И решение пересмотреть все амнистии и определения незаконных репрессий коммунистического режима, начиная с Красного террора 1918−21 гг. происходит в этом же русле самооправдания убийц и потомков убийц.

Но оно важно явным саморазоблачением. Что нынешним агрессорам в Сирии и Украине дела столетней давности — преступления коллективизации, массовые убийства деятелей всех религий и выходцев из культурной страты старого русского общества? Что им до борьбы против советской экспансии в странах Балтии, в Украине и Белоруссии, в Средней Азии, на Кавказе? А вот оказалось, что неймется. Совесть у пересматривающих закон 1991 года о реабилитации, оказывается, имеется. Она их и душит. Они хотят исправлением старых норм снять вину со своих отцов и дедов, пытавших, убивавших, захватывавших чужие земли и грабивших чужое имущество.

С каким страшным комплексом жили эти люди и их отцы после 1991 года, что решили успокоить свою совесть через 33 года, через треть столетия.

Но поправки эти дешевле той бумаги, на которой они напечатаны. Борцы с большевиками, кто бы они ни были, белогвардейцы или священнослужители, воины УПА или Балтийские «лесные братья», борцы за веру и традиции отцов в Средней Азии, храбрый Андроник в Армении, участники Гянджийского восстания апреля 1920 г. в Азербайджане, крестьяне Тамбовской губернии и Сибири, защищавшие свою землю и честь от ленинско-сталинских коллективизаторов, профессора, отказывавшиеся служить чекистам и учить студентов галиматье «Краткого курса» — все они были и останутся героями в памяти и своих народов, и человечества. А вот их гонители, грабители и убийцы так и останутся бандитами и убийцами, какие бы поправки не принимали их внуки.

Более того, этими поправками в той же степени, что и собственными преступлениями, во всем сходными с преступлениями дедов и отцов, они ясно свидетельствуют о себе. Они — плоть от плоти и кость от кости тех убийц и разделят вполне их участь. Они свидетельствуют о том, что беззаконная тирания Путина, это не нечто новое, но то, что существует в России с ноября 1917 года как власть. И без полного, до дна, искоренения столетнего большевизма, у России и у других частей захваченной чекистами страны, нет иного будущего, кроме перманентной войны со своими народами и со всем миром.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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