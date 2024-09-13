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Владелец японской компании обвинил белорусские спецслужбы во лжи

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  • 13.09.2024, 12:19
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Владелец японской компании обвинил белорусские спецслужбы во лжи

КГБ сфальсифицировал переписку.

«Полной мистификацией» назвал репортаж на телеканале «Беларусь 1» владелец японской компании Масанари Сато, которого назвали «дающим инструкции» задержанному по обвинению в шпионаже гражданину Японии Масатоси Наканиси. В интервью японскому изданию Mainichi Shimbun Сато обвинил белорусские спецслужбы во лжи.

В частности, Сато, которого в репортаже назвали «представителем военной разведки Японии», обратил внимание на то, что продемонстрированный в сюжете русский перевод чата значительно отличается от японского оригинала. По его утверждению, там, где, по информации белорусской стороны речь шла о «мистификации США» (статья проиллюстрирована стоп-кадром), на самом деле речь шла о мощи Китая, а упоминания США не было вообще (в репортаже была продемонстрирована переписка на обе темы, не исключено, что его авторы неправильно сопоставили японский и русский тексты. — прим..)

По утверждению Сато, продемонстрированная переписка с Наканиси, с которым он действительно знаком много лет и часто общался, касалась возможности развития бизнеса в Беларуси и никак не связана с разведывательной деятельностью.

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