Владелец японской компании обвинил белорусские спецслужбы во лжи 1 13.09.2024, 12:19

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КГБ сфальсифицировал переписку.

«Полной мистификацией» назвал репортаж на телеканале «Беларусь 1» владелец японской компании Масанари Сато, которого назвали «дающим инструкции» задержанному по обвинению в шпионаже гражданину Японии Масатоси Наканиси. В интервью японскому изданию Mainichi Shimbun Сато обвинил белорусские спецслужбы во лжи.

В частности, Сато, которого в репортаже назвали «представителем военной разведки Японии», обратил внимание на то, что продемонстрированный в сюжете русский перевод чата значительно отличается от японского оригинала. По его утверждению, там, где, по информации белорусской стороны речь шла о «мистификации США» (статья проиллюстрирована стоп-кадром), на самом деле речь шла о мощи Китая, а упоминания США не было вообще (в репортаже была продемонстрирована переписка на обе темы, не исключено, что его авторы неправильно сопоставили японский и русский тексты. — прим..)

По утверждению Сато, продемонстрированная переписка с Наканиси, с которым он действительно знаком много лет и часто общался, касалась возможности развития бизнеса в Беларуси и никак не связана с разведывательной деятельностью.

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