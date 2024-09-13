«Русские жгут дома русских»3
- 13.09.2024, 12:21
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Армия РФ бесчинствует в Курской области.
Российские войска не щадят собственных сограждан в Курской области, сжигая их дома мощными обстрелами.
13 сентября в ВСУ показали результаты непрекращающихся обстрелов армии РФ в Курской области, целями которых стали жилые кварталы.
«Русские жгут русские же дома», - подчеркнул украинский военный, заснявший на видео пылающий район.
Видео уничтожения российскими солдатами домов своих же сограждан опубликовали в Telegram-канале Khorne Group.