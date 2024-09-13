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«Русские жгут дома русских»

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  • 13.09.2024, 12:21
  • 5,698
«Русские жгут дома русских»

Армия РФ бесчинствует в Курской области.

Российские войска не щадят собственных сограждан в Курской области, сжигая их дома мощными обстрелами.

13 сентября в ВСУ показали результаты непрекращающихся обстрелов армии РФ в Курской области, целями которых стали жилые кварталы.

«Русские жгут русские же дома», - подчеркнул украинский военный, заснявший на видео пылающий район.

Видео уничтожения российскими солдатами домов своих же сограждан опубликовали в Telegram-канале Khorne Group.

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