Вэнс назвал три пункта «мирного плана» Трампа 22 13.09.2024, 12:34

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Фото: Getty Images

Кандидат в вице-президенты США озвучил свое видение причин войны.

Лидер Республиканской партии Дональд Трамп «посадит» перед собой россиян, украинцев, европейцев и объяснит им детали «плана мира». Этот план должен якобы гарантировать РФ безопасность от НАТО, поскольку Украина пообещает, что не будет вступать в эту организацию. Об обмене оккупированных территорий и отсутствии защиты на «мир с Россией» сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс рассказал на подкасте шоу Шона Райана (Shawn Ryan Show Podcast).

Вэнс кратко описал, как видит причины войны, которую РФ ведет в Украине. Он заявил, что причина — это якобы залежи природного газа в Крыму и другие ресурсы Украины (сельское хозяйство, полезные ископаемые), и именно за них воюет Кремль. Кроме того, политик уверен, что боевые действия продолжаются исключительно из-за того, что на этом зарабатывают производители оружия в США и Европе. Дональд Трамп видит это и предлагает прекратить войну в три простых шага, объяснил Вэнс политику своего патрона, который выбрал его потенциальным вице-президентом.

«Крым расположен на очень большом месторождении природного газа. Многие войны ведутся из-за природных ресурсов, и я гарантирую вам, что частично заинтересованы россияне, частично заинтересованы европейцы и, конечно, многие американские инвесторы. Это имеет много общего с деньгами, давайте просто будем честными», — заявил представитель республиканской партии.

Какие пункты «плана мира» Трампа:

боевые действия прекращаются на линии боевого соприкосновения и не упоминается о возвращении почти 20% территории Украины, оккупированных Россией;

Кремль получает гарантии, что Украина никогда не станет членом НАТО;

восстановление разрушенной украинской инфраструктуры полностью возлагается на Европейский Союз.

«Это, вероятно, будет выглядеть как текущая линия разграничения. Это становится как демилитаризованная зона, чтобы русские не вторглись снова,» — слышно на видео подкаста.

JD Vance says that Trump’s “peace plan” for Ukraine is to let Russia keep all the Ukrainian territory they currently occupy (nearly 20% of Ukraine) and give Russia a guarantee that Ukraine will never join NATO and any other “allies institution” [EU?]



A vote for Trump is a vote… pic.twitter.com/nDC9nWNWBD — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 12, 2024

Отметим, в июле президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения Трампа относительно способа завершить войну. Он пояснил, что это «плохая идея» и что американский политик не сможет заставить Путина остановиться. По мнению украинского главы государства, Кремль «кормит» россиян территориальными «достижениями», поэтому не может прекратить войну, потому что потеряет власть.

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