Минский ветеринар шокировал владельцев собак в Беларуси

Минский ветеринар шокировал владельцев собак в Беларуси2
- 13.09.2024, 12:41
- 3,734
Ветврач показал, что обнаружил в ходе операции у лабрадора.
Ветврач из Минска показал, какие огромные камни достает из мочевых пузырей собак своих клиентов. Видео он опубликовал в TokTok.
«Много кто слышал про камни в мочевом пузыре, но мало кто видел, как они выглядят. Камни бывают разных размеров, цвета, формы, и вот один из ярких примеров», — так подписал он видео.
На кадрах ветеринар показал, какой огромный камень достал из мочевого пузыря лабрадора. А также большое количество камней, которые уместились в маленьком мочевом пузыре пятилетнего французского бульдога.
Многие пользователи в комментариях признались, что сначала не поверили ему:
«Я думала, это шутка»;
«В начале подумал, что это рофл, но тут похоже все серьезно»;
«Я подумала, что это шутка, но нет, это серьезно, такие большие… пожалуйста, поите своих питомцев фильтрованной водой, не давайте из-под крана».
Также комментаторов интересовало, почему образуются камни. Одна из пользовательниц, которая представилась сотрудницей зоомагазина, рассказала, что это происходит в первую очередь из-за неправильного корма.
«Наследственность, условия содержания, питание в первую очередь», — написала она.
Другие комментаторы предположили, что к такой проблеме приводит то, что питомцам дают воду из-под крана.
Тем временем ветврач рассказал, как этого избежать.
«Раз в 6−12 месяцев анализ мочи и УЗИ брюшной полости», — написал он в комментариях.
Некоторые пользователи признались, что после этого видео задумались не только о медосмотре питомцев, но и о своей диспансеризации.