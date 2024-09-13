Минский ветеринар шокировал владельцев собак в Беларуси 2 13.09.2024, 12:41

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Ветврач показал, что обнаружил в ходе операции у лабрадора.

Ветврач из Минска показал, какие огромные камни достает из мочевых пузырей собак своих клиентов. Видео он опубликовал в TokTok.

«Много кто слышал про камни в мочевом пузыре, но мало кто видел, как они выглядят. Камни бывают разных размеров, цвета, формы, и вот один из ярких примеров», — так подписал он видео.

На кадрах ветеринар показал, какой огромный камень достал из мочевого пузыря лабрадора. А также большое количество камней, которые уместились в маленьком мочевом пузыре пятилетнего французского бульдога.

Камень, который достали из мочевого пузыря лабрадора. Фото: TikTok / maks_ortoped

Многие пользователи в комментариях признались, что сначала не поверили ему:

«Я думала, это шутка»;

«В начале подумал, что это рофл, но тут похоже все серьезно»;

«Я подумала, что это шутка, но нет, это серьезно, такие большие… пожалуйста, поите своих питомцев фильтрованной водой, не давайте из-под крана».

Также комментаторов интересовало, почему образуются камни. Одна из пользовательниц, которая представилась сотрудницей зоомагазина, рассказала, что это происходит в первую очередь из-за неправильного корма.

«Наследственность, условия содержания, питание в первую очередь», — написала она.

Другие комментаторы предположили, что к такой проблеме приводит то, что питомцам дают воду из-под крана.

Тем временем ветврач рассказал, как этого избежать.

«Раз в 6−12 месяцев анализ мочи и УЗИ брюшной полости», — написал он в комментариях.

Некоторые пользователи признались, что после этого видео задумались не только о медосмотре питомцев, но и о своей диспансеризации.

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