Почему Эрдоган заговорил об украинском Крыме

Почему Эрдоган заговорил об украинском Крыме2
- Юрий Богданов
- 13.09.2024, 12:54
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Главные причины.
Там султан заявил, что Крым надо вернуть Украине. Что в очередной раз напоминает нам, насколько Турция в целом и Эрдоган как ее руководитель особенно пытается играть на всех шахматных досках одновременно. Что раздражает примерно всех, кроме его самого и его единомышленников.
Итак. Почему Эрдоган одновременно хочет вступить в БРИКС и поддерживает возвращение Крыма?
Первое — тот самый тюркский мир. Эрдоган регулярно подчеркивает приоритет защиты крымских татар, которые имеют тюркские корни. Турция длительное время поддерживает эту общину и выступает против нарушений их прав на оккупированной территории.
Примерно по той же причине у Турции сложная динамика отношений с Китаем. Из-за уйгуров. И фактор влияния на тюркские общины и народы в других странах рассматривается как инструмент влияния на политику этих стран, даже если это такие гиганты, как Китай и Россия.
Второе — фактор территориальной целостности. Турция, как и куча других стран, у которых не до конца решены территориальные споры или существуют сепаратистские движения, всегда будут поддерживать легитимную территориальную целостность других стран. Единственным исключением из этого правила была независимость Косово и Северный Кипр, но это — в первую очередь — религиозный фактор.
Третье — фактор Черного моря и региональной политики. Стратегически в интересах Турции сохранение адекватного баланса и безопасности в Черном море. Контроль России над Крымом создает дисбаланс в сторону последней и создает вызовы для Анкары, которая стремится усилить свое влияние на Черном море, обеспечить спокойную торговлю в регионе и не создавать угроз для своих стратегических проливов в Мраморном море. Поэтому украинский Крым — гораздо более привлекательный сценарий.
Эрдоган пытается сохранять баланс в отношениях с Россией и Украиной, что важно для его региональной политики. Несмотря на стратегические проекты с Москвой в энергетике и еще нескольких отраслях, Турция продолжает укреплять связи с Украиной, особенно в военной и экономической сфере.
Четвертое — балансирование между Западом и Востоком. Выступая за возвращение Крыма Украине, Эрдоган посылает сигнал НАТО и западным партнерам о своей поддержке международного права. Это в очередной раз напоминает «да, мы, конечно, специфический член НАТО, но мы член НАТО, мы просто хотим защищать в первую очередь свои интересы».
Пятое — Эрдоган хочет утвердить Турцию как логистический и геополитический суперхаб. Именно поэтому он ведет свою страну — члена НАТО в БРИКС. БРИКС не надо рассматривать как некий «союз». Между его членами слишком много противоречий, и их всех объединяет только приемлемые (партнерские или нейтральные) отношения с Россией. Но как дипломатическая площадка БРИКС рассматриваться вполне может.
Поэтому Анкара туда и лезет. Чтобы укрепить свои экономические и политические позиции на глобальном уровне, получить дополнительные входы в Африку и в Азию, диверсифицировать свою политику.
С одной стороны, Турция поддерживает Украину и Запад в вопросе Крыма, но одновременно ищет возможности расширения сотрудничества с БРИКС, где ключевую роль играет Россия.
Турция стремится получить максимум политических и экономических инструментов, сохраняя контакты со всеми участниками регаты. И ради этого сделать заявление по Крыму — нормальная цена. Тем более, что для России Турция сейчас слишком важна, чтобы как-то протестовать.
Эта политика — политика балансировать между противоположными интересами. И — надо признать — вот в этом Эрдоган демонстрирует настоящее мастерство.
Юрий Богданов, Telegram