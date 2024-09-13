Белорусам откроют прямой авиарейс в экзотическую страну 2 13.09.2024, 13:11

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До нее почти 7000 километров.

Беларусь намерена договориться с одной экзотической страной в Африке, чтобы наладить прямое авиасообщение. Это указывается в документе на Национальном правовом интернет-портале, пишет tochka.by.

В случае успеха белорусам откроют прямой авиарейс до Сейшельских Островов, которые располагаются у восточного побережья Африки.

Вопросом поручено заниматься Министерству транспорта и коммуникаций Беларуси.

Задача не из простых, ведь от Беларуси до этой экзотической страны почти 7000 км, однако преодолеть такое расстояние стоит.

Это государство находится в Индийском океане и состоит из более чем 115 островов. Единственное – обитаемы из них только 33. При том население государства составляет около 120 000 человек. Столица – город Виктория.

В этой экзотической стране можно будет не только отдохнуть на берегу Индийского океана, но и насладиться невероятными видами. А еще заняться серфингом.

Кроме того, здесь много коралловых рифов, пляжей и заповедников, где водятся редкие виды животных. Самый яркий представитель – гигантские черепахи.

Что касается климата, то на островах тепло круглых год, но условное «лето» здесь начинается в декабре и длится до мая – средняя температура в эти дни держится около 29°С.

В июне становится немного прохладнее. Температура около 24°С держится до ноября. При том календарной зимой-весной на островах более сухо. А серфингисты и дайверы стараются приезжать в межсезонье – осенью и весной, для этих водных видов спорта в такое время года есть все необходимые условия.

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