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Россияне с ВИЧ остались без самого востребованного препарата

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  • 13.09.2024, 13:12
Россияне с ВИЧ остались без самого востребованного препарата

В Минздраве РФ утверждают, что его закупили.

Пациенты с Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) перестали получать самый востребованный препарат для антиретровирусной терапии — долутегравир, который в России производит британская фармкомпания GlaxoSmithKline (GSK) под торговой маркой «Тивикай», пишет РБК со ссылкой на специальный портал, созданный организацией «Пациентский контроль» (объединяет людей, затронутых проблемой ВИЧ/СПИД и других социально значимых заболеваний).

С августа по 10 сентября на сайте было опубликовано более 20 сообщений из семи российских регионов. Пациенты сообщают, что «Тивикай», который им должны выдавать бесплатно, полностью отсутствует в региональных СПИД-центрах.

В пресс-службе Минздрава изданию пояснили, что госконтракты на поставку препарата на этот год были заключены в конце 2023 года. Поставки завершились в марте. Летом было заключено контракты на поставку дополнительных объемов препарата, окончательный срок поставки лекарства — 1 декабря.

По данным ведомства, отгрузки начались с момента заключения контрактов, в первую очередь они идут в регионы с наименьшими остатками препаратов, однако в министерстве не сообщили, куда именно, но пояснили, что между субъектами работает механизм распределения лекарств.

В «Пациентском контроле» отметили, что перебои с поставками «Тивикары» возникли из-за сложностей при проведении его закупки. 29 мая подконтрольный Минздраву Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан объявил два тендера на закупку препарата на 1,9 млрд и 1,4 млрд рублей. Контракты были заключены в начале июля с дистрибьютером БСС, который планировал поставлять в Россию аналог долутегравира от российской компании «Промомед».

Со своей стороны, дочерняя компания производителя оригинального препарата «Тивикай» пыталась обжаловать результаты тендеров в Федеральной антимонопольной службе, но там, согласно материалам госзакупок, отказали. Тем не менее, в конце июля оба контракта с БСС были расторгнуты по инициативе дистрибьютера.

В пресс-службе ведомства РБК уточнили, что 2 августа был объявлен еще один тендер на поставку долутегравира — на 3,2 млрд рублей. Контракт по нему был заключен 2 сентября с «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что контракты с БСС были расторгнуты потому, что GSK могла снизить стоимость «Тивикая», чтобы он оказался дешевле дженерика. В противном случае, отмечает он, компании пришлось бы оспаривать закупку аналога в суде несмотря на то, что оригинальный препарат защищен патентом до 2029 года.

По его словам, госзаказчики не несут ответственности, нарушает ли закупка чьи-либо права на интеллектуальную собственность и не обязаны это проверять. Шуляк пояснил, что иностранные фармацевтические компании и ранее неоднократно снижали цены на свои лекарства ради закупок. Тем не менее, расторжение уже заключенных контрактов и переигрывание тендеров — это прецедент для фармацевтического рынка.

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