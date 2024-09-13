Россияне с ВИЧ остались без самого востребованного препарата 2 13.09.2024, 13:12

В Минздраве РФ утверждают, что его закупили.

Пациенты с Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) перестали получать самый востребованный препарат для антиретровирусной терапии — долутегравир, который в России производит британская фармкомпания GlaxoSmithKline (GSK) под торговой маркой «Тивикай», пишет РБК со ссылкой на специальный портал, созданный организацией «Пациентский контроль» (объединяет людей, затронутых проблемой ВИЧ/СПИД и других социально значимых заболеваний).

С августа по 10 сентября на сайте было опубликовано более 20 сообщений из семи российских регионов. Пациенты сообщают, что «Тивикай», который им должны выдавать бесплатно, полностью отсутствует в региональных СПИД-центрах.

В пресс-службе Минздрава изданию пояснили, что госконтракты на поставку препарата на этот год были заключены в конце 2023 года. Поставки завершились в марте. Летом было заключено контракты на поставку дополнительных объемов препарата, окончательный срок поставки лекарства — 1 декабря.

По данным ведомства, отгрузки начались с момента заключения контрактов, в первую очередь они идут в регионы с наименьшими остатками препаратов, однако в министерстве не сообщили, куда именно, но пояснили, что между субъектами работает механизм распределения лекарств.

В «Пациентском контроле» отметили, что перебои с поставками «Тивикары» возникли из-за сложностей при проведении его закупки. 29 мая подконтрольный Минздраву Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан объявил два тендера на закупку препарата на 1,9 млрд и 1,4 млрд рублей. Контракты были заключены в начале июля с дистрибьютером БСС, который планировал поставлять в Россию аналог долутегравира от российской компании «Промомед».

Со своей стороны, дочерняя компания производителя оригинального препарата «Тивикай» пыталась обжаловать результаты тендеров в Федеральной антимонопольной службе, но там, согласно материалам госзакупок, отказали. Тем не менее, в конце июля оба контракта с БСС были расторгнуты по инициативе дистрибьютера.

В пресс-службе ведомства РБК уточнили, что 2 августа был объявлен еще один тендер на поставку долутегравира — на 3,2 млрд рублей. Контракт по нему был заключен 2 сентября с «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что контракты с БСС были расторгнуты потому, что GSK могла снизить стоимость «Тивикая», чтобы он оказался дешевле дженерика. В противном случае, отмечает он, компании пришлось бы оспаривать закупку аналога в суде несмотря на то, что оригинальный препарат защищен патентом до 2029 года.

По его словам, госзаказчики не несут ответственности, нарушает ли закупка чьи-либо права на интеллектуальную собственность и не обязаны это проверять. Шуляк пояснил, что иностранные фармацевтические компании и ранее неоднократно снижали цены на свои лекарства ради закупок. Тем не менее, расторжение уже заключенных контрактов и переигрывание тендеров — это прецедент для фармацевтического рынка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com