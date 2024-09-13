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В Беларуси растет денежная масса

  • 13.09.2024, 13:30
В Беларуси растет денежная масса

Власти включили печатный станок?

Сумма наличных денег в обороте (агрегат М0) на 1 сентября 2024 года составила 11 млрд 136,1 млн рублей, увеличившись за месяц на 241 млн рублей (на 1 августа — 10 млрд 895,1 млн; +2,2%), сообщает «Позiрк» со ссылкой на Нацбанк.

В сравнении с 1 января сумма наличных денег в обороте выросла на 17,5% (с 9 млрд 474,6 млн рублей).

Переводные депозиты с начала года снизились на 0,6% — с 15 млрд 29,4 млн до 14 млрд 935,2 млн рублей.

Наличных денег в обороте и переводных депозитов в национальной валюте (М1) за восемь месяцев стало больше на 6,4% — с 24 млрд 504 млн до 26 млрд 71,4 млн.

Денежная масса в национальном определении (М2) увеличилась с 40 млрд 238,2 млн до 46 млрд 105,4 млн (+14,6%), рублевая денежная масса (М2*) — с 41 млрд 998,5 млн до 48 млрд 23,5 млн (+14,3%), широкая денежная масса (М3) — с 75 млрд 668,5 млн до 81 млрд 805,9 млн (+8,1%).

Сохранение в Беларуси наличных денег и текущих счетов в качестве основного драйвера роста денежной массы «несет инфляционно-девальвационные риски при возникновении внешних шоков», говорилось в мартовском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

В январе экономисты проекта «Кошт урада» отмечали, что увеличение роли наличных денег в экономике несет ряд угроз и рисков — от «роста объема теневых платежей и серых схем бизнеса» до «повышения риска раскручивания инфляции и девальвации».

7 августа премьер-министр Роман Головченко заявил, что «так называемые эксперты пугают перегревом экономики». «С той стороны все экономические новости подаются исключительно в негативном ключе, рассчитывая на людей, которые не очень разбираются в экономических моделях», — сказал глава правительства.

По его утверждению, в экономике «могло бы быть еще больше денег», но пока правительство «не видит нужды в дополнительной кредитной поддержке банковской системы».

Перегрев экономики «все-таки есть», и его масштаб «достаточно значительный», заявил в этот же день на брифинге старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анатолий Харитончик.

За 2023 год агрегат М0 вырос на 37,44%, М1 — на 33,85%, М2 — на 34,28%, М2* — на 34,73%, М3 — на 23,56%

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