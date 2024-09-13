закрыть
13 сентября 2024, пятница, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тихие герои

8
  • Ирина Халип
  • 13.09.2024, 13:36
  • 6,920
Тихие герои
Ирина Халип
Фото: Наша Ніва

Памяти читателя «Хартии».

Я хочу рассказать вам про читателя. В память о нем и в благодарность. «Папа старался», - написал шесть лет назад его сын, опубликовав фотографию отца в «Фейсбуке». Он имел в виду папину работу. Но сейчас уже можно сказать в прошедшем времени не только о работе: он старался.

Читатели «Хартии’97» – народ особый. Они (точнее, вы) – наши соавторы, соратники, соучредители и, конечно, наша главная ценность. Я люблю читать комментарии к новостям и авторским колонкам на сайте – эти комментарии часто помогают найти новую важную тему, вдохновляют и часто бывают более точными и острыми, чем сами тексты.

Много лет одним из самых активных наших читателей-комментаторов был человек под ником «Михаил, сын Давидов». Он реагировал на многие статьи и всегда по делу. Так вот, его больше нет. И теперь можно раскрыть инкогнито и рассказать о нем.

Этого человека звали Михаил Молочников. С моей точки зрения, личность легендарная. Это он был генеральным директором ЗАО «Прессбол» в девяностые. Причем возглавил его в 1994 году, уже будучи успешным бизнесменом. В середине девяностых зарплата в 150 долларов считалась высокой, в фирме Молочникова сотрудники зарабатывали по 700 долларов. Он создавал рабочие места, помогал нуждающимся, был щедр и благороден. А в 1997 году его посадили.

Вышел из тюрьмы уже другой человек. И дело было не в том, что его бизнес благополучно «отжали». Пока Михаил сидел, его жена Светлана, которую он безумно любил, тяжело заболела и умерла. А сам он перенес инсульт и ослеп на левый глаз. Но не свои потерянные годы, не утраченное здоровье и не отнятые возможности и деньги он не простил режиму, а смерть жены. Это уже было личное. Не обида, а смертельная вражда.

Потом Молочников встретил другую женщину, которая стала его второй женой и родила сына. Мальчик родился с инвалидностью. Ему тяжело ходить, и с раннего детства было понятно, что в школе он будет на домашнем обучении. И тогда Михаил стал учить маленького Мишу шахматам. Мир ребенка не сузился до пределов квартиры, а расширился до бесконечности, потому что шахматы – это Вселенная.

Михаил с женой возили сына в детскую спортивную школу, и с шести лет он участвовал в турнирах. А потом начал побеждать. И перестал играть с отцом, потому что обыгрывал с легкостью.

Молочников был немного наивен. Он все время придумывал, как сменить власть, и однажды, лет десять назад, решил, что оппозиции нужно работать с православной церковью: вот если митрополит перед Пасхой обратится к белорусам и призовет к забастовке, тогда она непременно начнется, и режим падет. Падение режима – то, чего он ждал больше всего на свете. Не дождался.

Он болел долго и мучительно. Доброе государство назначило пенсию по инвалидности в 377 рублей. Михаил отчаянно боролся за жизнь – он очень хотел дожить до перемен. Он писал мне, что у них в роду все долгожители, а благодаря спорту у него сильное выносливое сердце, и он доживет, непременно доживет.

Выносливое сердце остановилось месяц назад, за две недели до 65-летия. Больше на «Хартии» не будет комментариев от Михаила, сына Давидова. Мы лишились преданного, умного, благородного читателя, который был героем. Потому что выживать после инсульта в тюрьме и смерти жены – это героизм. Жить в Беларуси с инвалидностью – это героизм. Добиться для ребенка с ограниченными возможностями полноценной жизни и побед на турнирах – это героизм. Верить в то, что доживешь до перемен, когда уже совсем ослеп и едва передвигался, - это героизм.

Мы не знаем многих наших героев – тех, которые живут вопреки, делают невозможное и не сдаются. Я была знакома с Михаилом и потому смогла рассказать его историю. Но не сомневаюсь, что у каждого из нас есть такие знакомые – тихие герои, в одиночку сражающиеся за себя и своих близких и не раздавленные даже после того, как режим переехал их жизнь танком. И можно только гордиться тем, что у «Хартии» такие читатели, а в Беларуси такие граждане. Стойкие, отважные, не ведающие того, что они герои. Потому что сегодня жить в Беларуси, если ты не омоновец, - это настоящий героизм.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов