Лавров с Захаровой на подпевках

Лавров с Захаровой на подпевках2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 13.09.2024, 13:44
- 3,800
Россию вернули к разбитому корыту.
Непонятно, о чем это «великий геополитик»? Вся ж президентская рать два года звенит, что «Россия воюет с НАТО» в Украине.
Ну так и что нового ты хотел сообщить?
Иди-ка на...черти пару формул очередных «красных линий» языками Володина и Караганова (снова грозящих ядерными ударами по Европе), Пескова (поперек главковерха объявившего о «состоянии войны»), Медведева (над которым ржут уже Z-блогеры), «трех теноров» Лаврова-Рябкова-Небензи с Захаровой на подпевках про «собирайте манатки»/«ассиметричные ответы».
А сам опять расскажи, а лучше нарисуй, как ты провел «демилитаризацию Украины», как «СВО идет по плану» и ты «всех переиграл».
Как там завещал экс-местоблюститель на Совбезе 21.02.22 словами Воланда, предрекая реакцию Запада?
Ну вот! Вы ж так упорно этого добивались: «они сами пришли и все предложили». Правда, не переговоры с признанием аннексии, снятие санкций и «новую Ялту», а возвращение к родному разбитому корыту от Пушкина. Вот кто во всем виноват! Не Путин же!
Телеграм-канал «СерпомПо»