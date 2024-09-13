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Лавров с Захаровой на подпевках

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 13.09.2024, 13:44
  • 3,800
Лавров с Захаровой на подпевках

Россию вернули к разбитому корыту.

Непонятно, о чем это «великий геополитик»? Вся ж президентская рать два года звенит, что «Россия воюет с НАТО» в Украине.

Ну так и что нового ты хотел сообщить?

Иди-ка на...черти пару формул очередных «красных линий» языками Володина и Караганова (снова грозящих ядерными ударами по Европе), Пескова (поперек главковерха объявившего о «состоянии войны»), Медведева (над которым ржут уже Z-блогеры), «трех теноров» Лаврова-Рябкова-Небензи с Захаровой на подпевках про «собирайте манатки»/«ассиметричные ответы».

А сам опять расскажи, а лучше нарисуй, как ты провел «демилитаризацию Украины», как «СВО идет по плану» и ты «всех переиграл».

Как там завещал экс-местоблюститель на Совбезе 21.02.22 словами Воланда, предрекая реакцию Запада?

Ну вот! Вы ж так упорно этого добивались: «они сами пришли и все предложили». Правда, не переговоры с признанием аннексии, снятие санкций и «новую Ялту», а возвращение к родному разбитому корыту от Пушкина. Вот кто во всем виноват! Не Путин же!

Телеграм-канал «СерпомПо»

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