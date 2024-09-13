Украинские пограничники: Белорусский режим об этом молчит 1 13.09.2024, 13:48

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Есть ли угроза нападения с территории нашей страны?

Представитель Государственный пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские дроны залетают на территорию Беларуси, а Лукашенко молчит об этом.

Хотя недавно Беларусь обвиняла Украину в якобы нарушении воздушного пространства с помощью БПЛА, заявив, что подтянет из-за этого свои войска к границе.

Представитель ГПСУ в эфире национального телемарафона сообщил, что угроза от Беларуси остается до тех пор, пока эта страна будет оставаться под влиянием России. Об этом пишет «24 Канал».

Кроме инцидентов с российскими дронами, по словам Демченко, других нестандартных ситуаций на границе с Беларусью сейчас нет. В частности пока не было использования дронов самой Беларусью.

Относительно границы, то ситуация остается контролируемой. Представитель ГПСУ отметил, что сейчас это направление усиливают Силы обороны Украины, пограничники, Нацгвардия и ВСУ.

«К счастью, рядом нашей границы в непосредственной близости мы не фиксируем ни, перемещения техники, ни подразделений армии Беларуси. Но, конечно, это направление для нас он остается угрожающим. И мы должны быть готовыми к развитию любых ситуаций, в любой момент, на любом направлении. Пока Беларусь будет оставаться под влиянием страны-террористки России», – сказал Андрей Демченко.

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