Украинские пограничники: Белорусский режим об этом молчит

Украинские пограничники: Белорусский режим об этом молчит1
- 13.09.2024, 13:48
- 3,960
Есть ли угроза нападения с территории нашей страны?
Представитель Государственный пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские дроны залетают на территорию Беларуси, а Лукашенко молчит об этом.
Хотя недавно Беларусь обвиняла Украину в якобы нарушении воздушного пространства с помощью БПЛА, заявив, что подтянет из-за этого свои войска к границе.
Представитель ГПСУ в эфире национального телемарафона сообщил, что угроза от Беларуси остается до тех пор, пока эта страна будет оставаться под влиянием России. Об этом пишет «24 Канал».
Кроме инцидентов с российскими дронами, по словам Демченко, других нестандартных ситуаций на границе с Беларусью сейчас нет. В частности пока не было использования дронов самой Беларусью.
Относительно границы, то ситуация остается контролируемой. Представитель ГПСУ отметил, что сейчас это направление усиливают Силы обороны Украины, пограничники, Нацгвардия и ВСУ.
«К счастью, рядом нашей границы в непосредственной близости мы не фиксируем ни, перемещения техники, ни подразделений армии Беларуси. Но, конечно, это направление для нас он остается угрожающим. И мы должны быть готовыми к развитию любых ситуаций, в любой момент, на любом направлении. Пока Беларусь будет оставаться под влиянием страны-террористки России», – сказал Андрей Демченко.