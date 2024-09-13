Cadillac продаст с аукциона первый серийный Escalade IQ 13.09.2024, 13:56

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Фотофакт.

На аукционе Barrett-Jackson в следующем месяце продадут первый серийный кроссовер Cadillac Escalade IQ, пишет «Автоцентр».

В компании не рассказали о будущем лоте, но опубликовали фото с вариантом модели Sport 2 в цвете Black Raven. У электрокара черная заглушка на месте решетки радиатора Crystal Shield, панорамная крыша и 24-дюймовые колеса с аэродинамическим дизайном. В оснащение салона такой версии входит 55-дюймовый изогнутый дисплей и 11-дюймовый передний командный центр. В отделке использованы кожа, алькантара, дерево и металлические вставки.

Escalade IQ поставляется с двумя электромоторами мощностью 689 л.с. и 834 Нм крутящего момента. Эти цифры достигают 760 л.с. и 1063 Нм в режиме Velocity Max. Запас хода кроссовера в 740 км обеспечивает батарея на 200 кВчт.

Сколько намерены выручить за электрокар также не сообщается. Известно, что стандартная модель будет продаваться по цене около 130 000 долларов. Все вырученные средства передадут в Детройтский детский фонд.

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