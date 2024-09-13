В Гродно поймали таксиста-камикадзе

В Гродно поймали таксиста-камикадзе1
- 13.09.2024, 14:06
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Он обгонял по двум полосам на встречке.
Таксиста-камикадзе заметили в Гродно вечером 10 декабря. Дело было перекрестке Дзержинского — Терешковой. Водитель Volkswagen опасно обгонял троллейбус по встречке.
Таксист на перекрестке продолжил движение прямо по левой полосе, хотя с нее возможен был только поворот налево. В результате Volkswagen чуть не влетел в стоявшую на встречной полосе на светофоре машину. Для того, чтобы избежать столкновения, таксисту пришлось сместиться еще левее на встречке.
Видео опубликовал портал «АвтоГродно». Его заметили в ГАИ и нашли нарушителя. Им оказался 30-летний мужчина. На таксиста составили два протокола. За нарушение правил маневрирования он получил штраф в 40 рублей.
По протоколу за нарушение правил обгона он может быть оштрафован на сумму от 80 до 400 рублей, также водителя могут лишить прав на срок до года.