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В Гродно поймали таксиста-камикадзе

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  • 13.09.2024, 14:06
  • 1,946
В Гродно поймали таксиста-камикадзе

Он обгонял по двум полосам на встречке.

Таксиста-камикадзе заметили в Гродно вечером 10 декабря. Дело было перекрестке Дзержинского — Терешковой. Водитель Volkswagen опасно обгонял троллейбус по встречке.

Таксист на перекрестке продолжил движение прямо по левой полосе, хотя с нее возможен был только поворот налево. В результате Volkswagen чуть не влетел в стоявшую на встречной полосе на светофоре машину. Для того, чтобы избежать столкновения, таксисту пришлось сместиться еще левее на встречке.

Видео опубликовал портал «АвтоГродно». Его заметили в ГАИ и нашли нарушителя. Им оказался 30-летний мужчина. На таксиста составили два протокола. За нарушение правил маневрирования он получил штраф в 40 рублей.

По протоколу за нарушение правил обгона он может быть оштрафован на сумму от 80 до 400 рублей, также водителя могут лишить прав на срок до года.

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