Свитан озвучил условие, при котором Украина может легко ликвидировать армию РФ на Донбассе

Свитан озвучил условие, при котором Украина может легко ликвидировать армию РФ на Донбассе5
- 13.09.2024, 14:12
- 3,652
Полковник ВСУ назвал две важные составляющие такого плана.
Отправка нацгвардейцев, полицейских и ТЦКшников на Донбасс помогла бы Украине расправиться с российской группировкой на этом направлении, считает Роман Свитан.
Украина должна в режиме маневренных боев ликвидировать как можно большее количество живой силы РФ. Для этого ей нужно постоянно запрашивать у западных союзников необходимые средства, в первую очередь кассетные боеприпасы и мины для минометов, которые хорошо выкашивают пехоту.
Но также необходимо отправить на Донбасс представителей Нацгвардии, Нацполиции и ТЦК, общее число которых насчитывает около 100 000 человек.
Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью на YouTube-платформе «24 канала».
«Этого с лихвой достаточно для того, чтобы уничтожить россиян на Востоке и отрезать их оперативный прорыв в сторону Покровска», – отметил военный аналитик.
По словам Свитана, Нацгвардию нужно перевести в состав ВСУ, чтобы она забыла о своей принадлежности к Министерству внутренних дел.
«Нацгвардией должен руководить Генштаб. Это 50-60 тысяч человек», – отметил эксперт.
К тому же фактически до 30% полицейских участвуют в боевых действиях и фактически являются военнослужащими, но их также нужно проводить через ВСУ, чтобы они работали не в рейдовом режиме, отметил полковник.
Что касается ТЦК, то уже все поняли пагубность их действий под управлением Министерства обороны.
Они отправляют на фронт немотивированных бойцов, которые в итоге бегут, бросают позиции и сдаются в плен. «У нас как раз из-за этой проблемы и посыпался Восточный фронт», – подчеркнул Свитан.