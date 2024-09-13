Украина вернула из плена еще 49 военных

Украина вернула из плена еще 49 военных1
- 13.09.2024, 14:20
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Защитники «Азовстали» и не только.
13 сентября прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть 49 военных, среди которых и защитники «Азовстали».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
«49 украинцев и украинок на дому. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди», - рассказал он.
По данным президента, среди них и Ления Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце.
«Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц «Азовстали». Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук», - добавил Зеленский.
Как рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, состояние здоровья вернувшихся из плена очень тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса.
Всего с начала полномасштабного вторжения домой из плена вернулись 3569 украинцев.