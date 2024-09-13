В экономике Китая начались проблемы 2 13.09.2024, 14:37

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Пекин одобрил первое с 1950-х годов повышение пенсионного возраста.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, парламент Китая) одобрило повышение пенсионного возраста — первое с 1950-х, сообщает официальное информагентство «Синьхуа».

Для мужчин пенсионный возраст поднимут с нынешних 60 до 63 лет, для женщин — с 50 до 58 (для начальства) и до 55 (для рабочих) соответственно. Согласно закону, повышать возраст выхода на пенсию будут постепенно — в течение 15 лет начиная с 2025 года. Кроме того, с 2030 года минимальный срок уплаты базовых взносов, необходимый для получения пенсии, будет постепенно увеличен с 15 до 20 лет.

Вместе с тем гражданам КНР будет разрешено по желанию выходить на пенсию раньше, чем они достигнут минимального стажа, но не более чем за три года до этого, а также не ранее достижения установленного прошлым законом возраста. Кроме того, они смогут по соглашению с работодателем выйти на пенсию позже, но такая отсрочка не должна превышать трех лет.

«Правительства всех уровней должны активно реагировать на старение населения, поощрять и поддерживать занятость и предпринимательскую деятельность трудящихся», — говорится в решении Постоянного комитета ВСНП.

В июле правящая Коммунистическая партия Китая объявила о предстоящем повышении пенсионного возраста, указав, что оно будет «добровольным и гибким».

Возраст выхода на пенсию в Китае — один из самых низких в мире. Он не менялся в течение 73 лет, хотя после начала политики реформ и открытости в 1978 году «демографический, экономический и социальный ландшафт кардинально изменился», а уровень образования и продолжительность жизни сильно выросли, пишет (CNNhttps://edition.cnn.com/2024/09/13/china/china-raises-retirement-age-intl-hnk/index.html) со ссылкой на государственные СМИ Китая.

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