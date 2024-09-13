ЦНС: Белорусские военные ведут «не под запись» крамольные разговоры

ЦНС: Белорусские военные ведут «не под запись» крамольные разговоры1
- 13.09.2024, 14:43
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Не хотят, чтобы Лукашенко втянул их в войну.
Представители силовых структур Республики Беларусь не хотят участвовать в войне против Украины и признают, что белорусские войска не смогут противостоять ВСУ. Об этом сообщают в Центре Национального Сопротивления со ссылкой на свои источники.
Так, представители силовых структур РБ в неформальных разговорах говорят, что их военные не имеют сил и средств, чтобы воевать против Украины. Ситуация ухудшается еще и тем, что Беларусь передала РФ немало своего вооружения и боеприпасов, которые остались в наследство от Советского Союза. К этому добавляется также отсутствие опыта ведения современной войны и нежелание личного состава участвовать в боевых действиях против Сил обороны.
Повлияла на это и операция в ВСУ в Курской области. В разговорах «не под запись» проводятся прямые параллели между вооруженными силами Беларуси и подразделениями ВС РФ, которые обеспечивали оборону границы в Курской области.
Также белорусские военные боятся за НПЗ, потому что видят, как Украина разносит беспилотниками российские нефтеперерабатывающие заводы, а Россия не способна их защитить.
«Они хорошо понимают, что полностью находятся в зоне поражения украинских ракет и БПЛА, а войска ПВО РБ не имеют боевого опыта. И учитывая то, что российская ПВО не способна защитить свои собственные нефтеперерабатывающие заводы от Сил Обороны Украины, то что уж говорить о Беларуси», — отмечает ЦНС.