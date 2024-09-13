Житель Гродно хотел купить редкую монету за 2500 рублей
- 13.09.2024, 15:03
Но что-то пошло не так.
Нумизамат из Гродно стал жертвой интернет-мошенников, сообщили в пресс-службе МВД.
68-летний коллекционер старинных монет рассказал оперативникам, что свою коллекцию он пополняет в антикварных магазинах либо на специализированных сайтах.
На одной из таких площадок мужчина нашел раритетную монету. Продавец попросил за нее свыше 2500 рублей.
«Так как мужчина ранее имел дело с данной платформой, то никаких опасений у него не возникло. Он перевел незнакомцу нужную сумму. В указанный срок монета так и не пришла, а позже продавец перестал выходить на связь», — сообщили в МВД.
После этого потерпевший обратился в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Личность подозреваемого устанавливается.