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Житель Гродно хотел купить редкую монету за 2500 рублей

  • 13.09.2024, 15:03
Житель Гродно хотел купить редкую монету за 2500 рублей

Но что-то пошло не так.

Нумизамат из Гродно стал жертвой интернет-мошенников, сообщили в пресс-службе МВД.

68-летний коллекционер старинных монет рассказал оперативникам, что свою коллекцию он пополняет в антикварных магазинах либо на специализированных сайтах.

На одной из таких площадок мужчина нашел раритетную монету. Продавец попросил за нее свыше 2500 рублей.

«Так как мужчина ранее имел дело с данной платформой, то никаких опасений у него не возникло. Он перевел незнакомцу нужную сумму. В указанный срок монета так и не пришла, а позже продавец перестал выходить на связь», — сообщили в МВД.

После этого потерпевший обратился в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Личность подозреваемого устанавливается.

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