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Россиян хотят массово переселить в деревни для повышения рождаемости

  • 13.09.2024, 15:04
Россиян хотят массово переселить в деревни для повышения рождаемости

Проект деурбанизации огласили в Академии наук.

В России необходимо начать переселять людей из городов в сельскую местность, чтобы решить проблему повышения рождаемости, заявил директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.

«Есть понятие демографического креста. Одна линия идет вверх — это урбанизация, другая вниз — рождаемость. Связь прямая. В России в середине XX века в городах проживало 44% населения, сейчас — 75%, а к концу этого века будет 90%», — сказал Бахтизин в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, в городах очень маленькие квартиры, которые «ставят крест на репродуктивных установках женщин». Он привел данные, согласно которым, 73% россиян живут в квартирах, средняя площадь которых — 57 кв. м.

«Рожать в таких условиях, по сути, в клетках, стимулов мало», — отметил академик, добавив, что концентрация людей на ограниченной территории в целом является «тупиковым путем для демографии».

Во многих странах эту проблему уже осознали и платят деньги за переезд из города в деревню, например в Японии — это миллион иен (около 600 тыс. руб.), а в странах ЕС — 3—4 тыс. евро, говорит Бахтизин. Тем не менее он признал, что эти меры не срабатывают. «Потому что ехать в деревню мало кто хочет. Сумма не компенсирует недостатки: интересной и оплачиваемой работы на селе нет, школ и больниц нет», — отмечает академик.

В связи с этим он призвал власти создавать интересную работу на селе, открывать больницы и клубы. «Это все требует огромных вложений и воли государства. Без этого привлечь людей рожать и развивать территории не получится», — подчеркнул Бахтизин.

Академик сослался на опросы, согласно которым 60% российских семей при наличии возможности переехали бы в частный дом. «Но им нужна льготная ипотека, а застройщикам — субсидии на дороги и инженерные сети к поселкам. И еще нужен госконтроль за ценами при строительстве», — отметил Бахтизин.

При этом он допустил, что если россияне не начнут заселять сельскую местность России, то это сделают выходцы из Азии и Африки. «Температура земли повышается, и скоро во многих странах Азии и Африки проживание станет невозможным. Этим людям нужно будет куда-то переселяться. И наши пустые территории окажутся для их народов шансом для продолжения жизни. При этом у них много детей», — предупредил академик.

Рождаемость в России продолжает снижаться, несмотря на требования президента РФ Владимира Путина заводить по восемь детей. Согласно данным Росстата, за первые шесть месяцев 2024 года в России родилось 599,6 тыс. младенцев — на 16,6 тыс. меньше, чем за тот же период 2023 года.

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