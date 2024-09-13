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Украинский дрон «Бобер» кошмарит военных РФ

  • 13.09.2024, 15:21
Украинский дрон «Бобер» кошмарит военных РФ

Эксперт назвал характеристики загадочного БПЛА.

Дальность поражения украинского БПЛА «Бобер» может достигать 1400 километров, а его боевой части достаточно, чтобы серьезно повредить, например, средний или большой самолет врага. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 авиационный эксперт Богдан Долинце.

Он назвал три составляющие, определяющие эффективность работы этого дрона-камикадзе.

Первое, по словам Долинце, это - боевая часть.

«Дрон-камикадзе типа «Бобер» имеет боевую часть около 20 кг. Этого в принципе достаточно, чтобы уничтожить или серьезно повредить средний или большой самолет. И так же касается объектов критической, военной инфраструктуры. Например, как РЛС, нанести поражение определенной системе или определенной части систем», - прокомментировал эксперт.

Вторая составляющая, как отметил он, это - дальность.

«Ранее было известно, что наименьшая дальность такого дрона-камикадзе порядка 800 км. Но должны понимать, что конечно производитель может развиваться, не стоять на месте и увеличивать дальность, увеличивать эффективность боевой части. И не всегда вес боевой части прямо показывает реальные мощности того или иного изделия. Если говорить о полете такого дрона, то, по крайней мере, известно, что максимальное время полета составляет до 7 часов со скоростью 150-200 км/ч. В таком случае можем говорить о максимальной дальности поражения в случае прямого полета - до 1400 километров», - рассказал Долинце.

Еще одна важная составляющая - точка пуска БПЛА, добавил эксперт.

«От того, откуда запускается этот беспилотник, может зависеть реальная дальность поражения вглубь России», - пояснил Долинце.

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